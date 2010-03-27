Число жертв взрыва в Подмосковье выросло до 3 человек
Общество, 27 мар 2010, 16:39
0
Число жертв взрыва в Подмосковье выросло до 3 человек
Продолжает расти число жертв взрыва газа в жилом доме в населенном пункте Павловская Слобода (Истринский район Московской области).
Как сообщили РБК в Главном управлении МЧС России, по Московской области, по последним данным, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара погибли три человека. Судьба еще трех человек неизвестна. Семеро получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось об одном погибшем и двоих пострадавших.
Взрыв в жилом доме произошел в субботу утром. Предполагается, что взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение наружных стен двух квартир трехэтажного жилого дома, а также межэтажного перекрытия.
Взрыв вызвал сильный пожар, ликвидировать который удалось около 15:00 мск.