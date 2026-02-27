 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Основателя Readovka заподозрили в хищении 1 млрд руб. у Минобороны

Основателя Readovka Костылева заподозрили в хищении 1 млрд руб. у Минобороны
Костылева подозревают в хищении 1 млрд руб. при исполнении госконтракта на поставку БПЛА. Он был задержан 25 февраля
Алексей&nbsp;Костылев
Алексей Костылев (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Основателя Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд руб. у Минобороны при реализации государственных контрактов. Об этом в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы заявила следователь Быстрягина, передает корреспондент РБК. Прокурор уточнил, что речь идет о госконтракте на поставку БПЛА.

Адвокат обратил внимание суда, что основатель Readovka является гражданином России, его личность установлена задолго до возбуждения дела, когда он «добровольно» участвовал в следственных действиях.

У него есть недвижимость, где он может находиться под домашним арестом, Костылев также работает в Москве на телеканале RT, добавил он. Защита указала, что тот являлся в ГУ МВД по Москве 9 сентября и 21 октября прошлого года, он не намерен скрываться от следствия.

«Он сам лично явился к следователю для проведения следственных действий. Это говорит о его добропорядочности», — настаивает адвокат, указывая также на многочисленные госнаграды Костылева.

Бывшего главного редактора Readovka задержали по делу о мошенничестве
Политика
Алексей Костылев

По просьбе защиты судья Анна Баженова приобщила к материалам дела копию удостоверения о награждении основателя Readovka медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за подписью президента, а также медицинские справки, свидетельствующие о наличии у него тяжелых заболеваний после аварии, в которую тот попал в октябре 2024 года. Тогда, по словам адвоката, он получил ушиб головного мозга, случилось кровоизлияние. На основе этого защита просила избрать Костылеву меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку нахождение под стражей может угрожать его жизни.

Сам Костылев рассказал в суде, что прописан в деревне Рухань Смоленской области, у него есть двое несовершеннолетних детей 2018 и 2023 года, при этом он холост. Работает ведущим на телеканале RT.

«Мы сейчас поднимались по лестнице: с одной стороны, я не вижу, а с другой, у меня нарушена координация», — рассказал основатель Readovka о состоянии своего здоровья. «Напоминаю вам, что я не доктор», — перебила его судья. «Тогда все», — заключил он. Костылев попросил учесть критическое состояние его здоровья.

Костылев был задержан 25 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Дело связано с его проектом по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в Смоленской области. Речь идет о проекте в деревне Рухань в Ершичском районе (недалеко от границы с Белоруссией).

В холдинге «Ридовка» заявили, что оказывают максимальное содействие следствию, отметив, что ценят «вклад Костылева в формирование патриотической повестки в российской медиасреде».

Алексей Костылев — уроженец Смоленской области. В 2014 году он основал издание Readovka, которое специализировалось на новостях региона (по словам самого основателя, название произошло от Реадовского парка в Смоленске). Позже стало федеральным СМИ, с открытием офиса в Москве.

В октябре 2024 года Костылев попал в аварию во время поездки на квадроцикле в Смоленской области. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В сознание он пришел примерно через две недели.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Елена Чернышова
Минобороны хищение уголовное дело
Материалы по теме
Readovka ответила на задержание бывшего главного редактора Костылева
Общество
Readovka рассказала о состоянии ее главы после аварии
Общество
Агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Суд арестовал экс-главреда Readovka Костелева Общество, 19:26
Совбез назвал конфликт на границе Пакистана следствием колониализма Политика, 19:25
Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру Спорт, 19:16
Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ Спорт, 19:02
Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022 Спорт, 19:00
МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана Политика, 19:00
Прощай, электричество. Каким будет новый флагман Porsche Авто, 18:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном Политика, 18:54
Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае Общество, 18:51
Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде Спорт, 18:50
Как поиск инсайдеров дал инсайдерам заработать еще больше на Polymarket Крипто, 18:45
Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России Бизнес, 18:39
Экономист Михаил Задорнов дал совет, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 18:38
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в двух московских парках Пресс-релиз, 18:34