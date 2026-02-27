Основателя Readovka заподозрили в хищении 1 млрд руб. у Минобороны

Костылева подозревают в хищении 1 млрд руб. при исполнении госконтракта на поставку БПЛА. Он был задержан 25 февраля

Алексей Костылев (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Основателя Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд руб. у Минобороны при реализации государственных контрактов. Об этом в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы заявила следователь Быстрягина, передает корреспондент РБК. Прокурор уточнил, что речь идет о госконтракте на поставку БПЛА.

Адвокат обратил внимание суда, что основатель Readovka является гражданином России, его личность установлена задолго до возбуждения дела, когда он «добровольно» участвовал в следственных действиях.

У него есть недвижимость, где он может находиться под домашним арестом, Костылев также работает в Москве на телеканале RT, добавил он. Защита указала, что тот являлся в ГУ МВД по Москве 9 сентября и 21 октября прошлого года, он не намерен скрываться от следствия.

«Он сам лично явился к следователю для проведения следственных действий. Это говорит о его добропорядочности», — настаивает адвокат, указывая также на многочисленные госнаграды Костылева.

По просьбе защиты судья Анна Баженова приобщила к материалам дела копию удостоверения о награждении основателя Readovka медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за подписью президента, а также медицинские справки, свидетельствующие о наличии у него тяжелых заболеваний после аварии, в которую тот попал в октябре 2024 года. Тогда, по словам адвоката, он получил ушиб головного мозга, случилось кровоизлияние. На основе этого защита просила избрать Костылеву меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку нахождение под стражей может угрожать его жизни.

Сам Костылев рассказал в суде, что прописан в деревне Рухань Смоленской области, у него есть двое несовершеннолетних детей 2018 и 2023 года, при этом он холост. Работает ведущим на телеканале RT.

«Мы сейчас поднимались по лестнице: с одной стороны, я не вижу, а с другой, у меня нарушена координация», — рассказал основатель Readovka о состоянии своего здоровья. «Напоминаю вам, что я не доктор», — перебила его судья. «Тогда все», — заключил он. Костылев попросил учесть критическое состояние его здоровья.

Костылев был задержан 25 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах. Дело связано с его проектом по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в Смоленской области. Речь идет о проекте в деревне Рухань в Ершичском районе (недалеко от границы с Белоруссией).

В холдинге «Ридовка» заявили, что оказывают максимальное содействие следствию, отметив, что ценят «вклад Костылева в формирование патриотической повестки в российской медиасреде».

Алексей Костылев — уроженец Смоленской области. В 2014 году он основал издание Readovka, которое специализировалось на новостях региона (по словам самого основателя, название произошло от Реадовского парка в Смоленске). Позже стало федеральным СМИ, с открытием офиса в Москве. В октябре 2024 года Костылев попал в аварию во время поездки на квадроцикле в Смоленской области. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В сознание он пришел примерно через две недели.