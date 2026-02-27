Бывшего главного редактора Readovka задержали по делу о мошенничестве

Следствие попросило арестовать Алексея Костылева на два месяца

Алексей Костылев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Он был задержан 25 февраля, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

Следствие просит арестовать Костылева на два месяца, уточнили источники РБК.

По данным собеседников РБК, претензии правоохранителей касаются проекта Костылева по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в Смоленской области. Речь идет о проекте в деревне Рухань в Ершичском районе (недалеко от границы с Белоруссией).

Изначально в этом районе планировалось создать этнографический курорт. Позже речь пошла о базе для проекта поддержки многодетных семей из российских деревень и переселенцев из стран бывшего СССР.

В самом холдинге «Ридовка» заявили, что оказывают максимальное содействие следственным органам. Там отметили, что ценят «вклад Костылева в формирование патриотической повестки в российской медиасреде».

При этом в сообщении отмечается, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью информационных ресурсов.

Алексей Костылев — уроженец Смоленской области. В 2014 году он основал издание Readovka, которое специализировалось на новостях региона (по словам самого основателя, название произошло от Реадовского парка в Смоленске). Позже стало федеральным СМИ, с открытием офиса в Москве.

В октябре 2024 года Костылев попал в аварию во время поездки на квадроцикле в Смоленской области. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В сознание он пришел примерно через две недели.