Суд арестовал экс-главреда Readovka Костылева

Алексей Костылев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под стражу на два месяца основателя и бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов. Уголовное дело возбуждено 19 сентября 2025 года.

В ответ на протокольные вопросы судьи Алексей Костылев сообщил, что прописан в деревне Рухань Смоленской области, у него есть двое несовершеннолетних детей 2018 и 2023 года, при этом он холост. Костылев трудоустроен ведущим на телеканале RT.

По просьбе адвоката Костылева судья Анна Баженова приобщила к материалам дела копию удостоверения о его награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за подписью президента России, а также медицинские справки, свидетельствующие о наличии у него тяжелых заболеваний после аварии, в которую Костылев попал в октябре 2024 года. Тогда, по словам адвоката, он получил ушиб головного мозга, случилось кровоизлияние. На основе этого адвокат Кондратьев просил избрать Алексею Костылеву меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку нахождение под стражей угрожает его жизни.

Адвокат Михаил Кондратьев обратил внимание суда, что Костылев является гражданином России, его личность была установлена задолго до возбуждения уголовного дела, когда он «добровольно» участвовал в следственных действиях. У него есть недвижимость, в которой он может находиться под домашним арестом, а также работает в Москве на телеканале RT, добавил он. Защита указала, что Костылев являлся в ГУ МВД по Москве 9 сентября и 21 октября прошлого года, он не намерен скрываться от следствия.

«Он сам лично явился к следователю для проведения следственных действий. Это говорит о его добропорядочности», — настаивал Кондратьев, указывая также на многочисленные госнаграды Костылева.

Алексея Костылева задержали 25 февраля. Как рассказали РБК два источника в правоохранительных органах, предъявлению обвинений предшествовала длительная доследственная проверка, в ходе которой Костылев был неоднократно допрошен сотрудниками правоохранительных органов.

После новостей о задержании Костылева Readovka заявила, что уголовное дело не связано с периодом его работы в издании. Бывшие коллеги поблагодарили экс-главреда за «вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде» и многолетнюю совместную работу. «Он многое дал нашей команде в профессиональном и человеческом плане», — говорится в заявлении.

Алексей Костылев родился в Смоленской области, где в 2014 году основал издание Readovka как региональное СМИ — в честь Реадовского парка в Смоленске. Позднее редакция переехала в Москву и стала освещать федеральную повестку. Кроме того, Костылев занимался проектом «Многодетные деревни», в рамках которого перевез из Латвии в деревню Рухань Смоленской области семью с десятью детьми.

Осенью 2024 года он попал в аварию. Костылев ехал на квадроцикле и перевернулся, получив тяжелые травмы. Вскоре после этого ему сделали трепанацию черепа, он более двух недель находился в коме.