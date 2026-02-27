 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Readovka ответила на задержание бывшего главного редактора Костылева

Алексей Костылев
Алексей Костылев (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Задержание и дело экс-владельца, основателя и бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева не связано с работой издания. Обращение к читателям медиа опубликовали в телеграм-канале издания.

«Уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов», — сообщили там.

Издания проекта не прекращали работу, а следственным органам была предоставлена вся интересующая их информация, указали там.

Бывшего главного редактора Readovka задержали по делу о мошенничестве
Политика
Алексей Костылев

Алексея Костылева задержали 25 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили источники РБК. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Авторы
Теги
Стефания Барченкова
криминал задержание мошенничество
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
В файлах Эпштейна нашли письма о погибшей модели Коршуновой Политика, 16:18
В Госдуму внесли проект о страховании денег на электронных кошельках Финансы, 16:17
Власти Чувашии опровергли ранее опубликованную информацию о двух ракетах Политика, 16:15
Глава «Дома с маяком» отказалась обжаловать штраф за дискредитацию армии Политика, 16:15
The Jerusalem Post назвала основные цели Ирана при ответе на удары США Политика, 16:08
Режим ракетной опасности продлился больше часа в Свердловской области Политика, 16:08
13 российским футбольным судьям предъявили обвинения по делу «Торпедо» Спорт, 16:08
Суд снял электронный браслет с бизнесмена Портнягина Общество, 16:04
Чибис заявил, что для развития Арктики нужно привлекать частный капитал Общество, 16:03
Хинштейн опроверг информацию о большом количестве жертв после атаки ВСУ Политика, 16:02
В Калининграде нашли янтарь со следом древнего жука Общество, 15:56
Ягудин заявил, что фигуристов в России в основном учат прыжкам Спорт, 15:53
Зеленский пригласил Фицо на Украину для обсуждения отношений Политика, 15:45
С 17 по 22 марта в Японии пройдет программа «Предприниматель жизни» Пресс-релиз, 15:43