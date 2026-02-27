Readovka ответила на задержание бывшего главного редактора Костылева

Алексей Костылев (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Задержание и дело экс-владельца, основателя и бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева не связано с работой издания. Обращение к читателям медиа опубликовали в телеграм-канале издания.

«Уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов», — сообщили там.

Издания проекта не прекращали работу, а следственным органам была предоставлена вся интересующая их информация, указали там.

Алексея Костылева задержали 25 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили источники РБК. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.