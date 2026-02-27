Суд снял электронный браслет с бизнесмена Портнягина

Дмитрий Портнягин и его супруга Екатерина (архивное фото) (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской суд смягчил меру пресечения бизнесмену Дмитрию Портнягину, сообщила РБК пресс-служба предпринимателя. Отменено требование о ночном пребывании по месту жительства и электронный браслет снят.

Портнягина и его бизнес-партнера Алексея Николаева обвиняют в отмывании около 64 млн руб., полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК), его жене Екатерине Портнягиной вменяют отмывание более 30 млн руб. и дачу взятки в 300 тыс. руб. (ч. 4 ст. 291 УК).

В отношении всех троих действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Портнягин полностью признал вину, его жена — частично.

