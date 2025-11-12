 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Дело инстаблогеров⁠,
0

Дело Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру

Сюжет
Дело инстаблогеров
Суд учел доводы защиты о невозможности вынести обвинительный приговор Портнягиным, сообщили адвокаты. Прокуроры требовали назначить супругам по пять лет колонии
Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Уголовное дело в отношении бизнесмена Дмитрия Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру для устранения существенных противоречий, сообщили журналистам адвокаты Денис Никандров и Евгений Грицков, передает корреспондент РБК.

О том, что Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело прокурорам, также сообщает ТАСС.

Грицков представляет интересы Портнягина, Никандров — его жены Екатерины. Адвокаты сообщили, что получили решение суда, его нужно детально изучить. «После беглого ознакомления с постановлением точно можем сказать, что судья, принимая решение, основывалась на представленных стороной защиты материалах и услышала наши доводы о невозможности вынесения обвинительного приговора в отношении Портнягиных», — добавил Никандров.

Обыски, задержание и арест. Чем известен Трансформатор Дмитрий Портнягин
Life
Дмитрий Портнягин

Дмитрия Портнягина и его бизнес-партнера Алексея Николаева обвиняют в отмывании около 64 млн руб., полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК), Екатерине Портнягиной вменяют отмывание более 30 млн руб. и дачу взятки в 300 тыс. руб. (ч. 4 ст. 291 УК). В отношении всех троих действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Портнягин полностью признал вину, его жена — частично.

В октябре прокуратура потребовала назначить супругам по пять лет колонии, а Николаеву — два.

Ранее против Портнягиных было заведено дело о неуплате налогов, его прекратили минувшей весной. Следственный комитет сообщал, что они погасили налоговую задолженность, составлявшую более 188 млн руб.

Портнягин приобрел популярность благодаря своему YouTube-каналу «Трансформатор», на котором публиковал подкасты с миллионерами. Он — автор одноименной трилогии с советами «как создать свой бизнес и начать зарабатывать».

Авторы
Теги
Надежда Сарсания, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Портнягин прокуратура Мещанский районный суд Москвы

Материалы по теме
