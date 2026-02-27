Губернатор Кубани предложил открыть часть пляжей Анапы после проверки

Кондратьев попросил проверить восемь пляжей Анапы на соответствие нормам и, если результаты будут положительными, исключить эти территории из зоны ЧС и открыть их

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил Роспотребнадзор проверить восемь галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам и открыть их в случае положительного заключения. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Речь идет о пляжах, расположенных от села Большой Утриш до пансионата «Высокий берег». «За последние полгода там не было зафиксировано новых выбросов, морская вода отвечает всем требованиям. В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Геннадьевича Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия», — написал Кондратьев.

Кроме того, на пляже в селе Витязево на тестовом участке в 1 км начали отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Песок завозят из карьера, согласованного с Роспотребнадзором, по составу он схож с песком на анапских пляжах, уточнил Кондратьев. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. куб. песка. Работы планируют завершить в течение двух недель.

Кондратьев попросил распространить такой способ восстановления пляжей в зоне ЧС, если Роспотребнадзор по итогам работ даст положительное заключение по тестовому участку.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности более 9 тыс. т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма, что привело к разливу нефтепродуктов. По оценкам Минприроды, примерно 4 тыс. т вылилось в море. Побережья Крыма и Краснодарского края оказались загрязнены мазутом.

Танкер «Волгонефть-212» затонул, один из членов экипажа погиб. Второе судно село на мель. Танкеры демонтировали.

В Анапе был объявлен режим ЧС. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута.

При этом в середине февраля на береговой линии в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов и осевший мазут, когда море размыло песком. Загрязнения убрали, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

С владельцев потерпевших крушение танкеров по иску Росприроднадзора взыскали более 84 млрд руб. «Волгатранснефть», владеющую танкером «Волгонефть-239», обязали выплатить более 35 млрд руб. Владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» обязали выплатить солидарно 49,5 млрд руб. ущерба.

В начале февраля Министерство природных ресурсов Краснодарского края подало иск к трем компаниям с требованием 34,25 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива мазута.