Крушение танкеров в Керченском проливе
Губернатор Кубани предложил открыть часть пляжей Анапы после проверки

Кондратьев попросил проверить восемь пляжей Анапы на соответствие нормам и, если результаты будут положительными, исключить эти территории из зоны ЧС и открыть их
Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил Роспотребнадзор проверить восемь галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам и открыть их в случае положительного заключения. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале после заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Речь идет о пляжах, расположенных от села Большой Утриш до пансионата «Высокий берег». «За последние полгода там не было зафиксировано новых выбросов, морская вода отвечает всем требованиям. В случае положительного заключения Роспотребнадзора попросил вице-премьера страны Виталия Геннадьевича Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны ЧС и последующего их открытия», — написал Кондратьев.

Кроме того, на пляже в селе Витязево на тестовом участке в 1 км начали отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. Песок завозят из карьера, согласованного с Роспотребнадзором, по составу он схож с песком на анапских пляжах, уточнил Кондратьев. Для отсыпки тестового участка потребуется около 45 тыс. куб. песка. Работы планируют завершить в течение двух недель.

Кондратьев попросил распространить такой способ восстановления пляжей в зоне ЧС, если Роспотребнадзор по итогам работ даст положительное заключение по тестовому участку.

На пляжах Анапы начали тест с созданием нового слоя песка
В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности более 9 тыс. т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма, что привело к разливу нефтепродуктов. По оценкам Минприроды, примерно 4 тыс. т вылилось в море. Побережья Крыма и Краснодарского края оказались загрязнены мазутом.

Танкер «Волгонефть-212» затонул, один из членов экипажа погиб. Второе судно село на мель. Танкеры демонтировали.

В Анапе был объявлен режим ЧС. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания. Из-за этого турпоток в Анапе упал на 70%. В сентябре 2025 года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута.

При этом в середине февраля на береговой линии в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов и осевший мазут, когда море размыло песком. Загрязнения убрали, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

С владельцев потерпевших крушение танкеров по иску Росприроднадзора взыскали более 84 млрд руб. «Волгатранснефть», владеющую танкером «Волгонефть-239», обязали выплатить более 35 млрд руб. Владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Каматрансойл» — и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» обязали выплатить солидарно 49,5 млрд руб. ущерба.

В начале февраля Министерство природных ресурсов Краснодарского края подало иск к трем компаниям с требованием 34,25 млрд руб. за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива мазута.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Краснодарский край Анапа Вениамин Кондратьев пляжи разлив мазута Роспотребнадзор Виталий Савельев
