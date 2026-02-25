 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе⁠,
0

На пляжах Анапы начали тест с созданием нового слоя песка

Часть пострадавших от загрязнения пляжей Анапы планируют засыпать новым песком
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Часть пострадавших от загрязнения мазутом пляжей в селе Витязево в Анапе засыплют новым слоем песка, сообщил Оперштаб Краснодарского края.

«На тестовом участке на пляжах в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см», — говорится в сообщении.

В Оперштабе пояснили, что во время волонтерских работ по очистке прибрежных территорий от мазута с пляжей вывезли 185 тыс. тонн загрязненного грунта, чтобы восстановить объем песка, было решено добавить новый слой.

Песок взяли из ближайших карьеров, выбрав максимально близкий к составу грунта на пляже.

«Технологию отсыпки протестируют на участке пляжа в селе Витязево. По результатам этой работы примут решение относительно других пляжей Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Общество

В декабре 2024 года два танкера, перевозившие в общей сложности более 9 тыс. т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу нефтепродуктов. Побережья Крыма и Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, а в Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания.

В сентябре прошлого года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Александра Озерова
Анапа пляжи разлив мазута песок Краснодарский край
Материалы по теме
На закрытые пляжи Анапы вышли патрули и машины с громкоговорителями
Общество
Роспотребнадзор объяснил, почему пляжи Анапы непригодны для купания
Общество
Власти показали ближайшие к Анапе разрешенные пляжи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА Политика, 13:36
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ Общество, 13:34
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:33
Как концессии закрывают потребности регионов в фотовидеофиксации Компании, 13:30
Уволенному директору Лувра нашли замену Общество, 13:27
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола Спорт, 13:24
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов Политика, 13:20
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Собянин назвал ключевые задачи развития метро в Москве на 2026 год Недвижимость, 13:17
Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах» Общество, 13:17
Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы Спорт, 13:13
В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Политика, 13:12
Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям Общество, 13:10
Генеральным директором группы компаний «РТК-ЦОД» стал Давид Мартиросов Отрасли, 13:07
Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК Спорт, 13:04