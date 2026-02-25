На пляжах Анапы начали тест с созданием нового слоя песка

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Часть пострадавших от загрязнения мазутом пляжей в селе Витязево в Анапе засыплют новым слоем песка, сообщил Оперштаб Краснодарского края.

«На тестовом участке на пляжах в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 см», — говорится в сообщении.

В Оперштабе пояснили, что во время волонтерских работ по очистке прибрежных территорий от мазута с пляжей вывезли 185 тыс. тонн загрязненного грунта, чтобы восстановить объем песка, было решено добавить новый слой.

Песок взяли из ближайших карьеров, выбрав максимально близкий к составу грунта на пляже.

«Технологию отсыпки протестируют на участке пляжа в селе Витязево. По результатам этой работы примут решение относительно других пляжей Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года два танкера, перевозившие в общей сложности более 9 тыс. т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу нефтепродуктов. Побережья Крыма и Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, а в Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания.

В сентябре прошлого года у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по очистке морского дна от осевшего мазута.