МВД обвинило зампреда «Газпром нефти» во взятке лодкой и квартирой в Сочи

Джалябову вменяют получение в 2021–2022 годах взяток за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на подрядные работы и за «общее покровительство». Предварительно, он получил квартиру в Сочи и лодку общей стоимостью 30 млн руб.

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали по подозрению в получении взяток, в том числе в виде моторной лодки и квартиры в городе Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО «Газпром инвест», неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций», — написала она.

Следствие установило, что взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн руб. были переданы ему в обмен на заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ и «общее покровительство».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. Джалябову уже предъявили обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании Джалябова в Санкт-Петербурге стало известно утром 27 февраля. «Интерфакс» писал со ссылкой на источник, что его задержали накануне после допроса. По данным агентства, речь идет о получении взяток во время его работы в компании «Газпром инвест Надым».

По версии следствия, Джалябов за вознаграждение подписывал акты о приемке «фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам», обеспечивал их оплату и «защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», сообщил источник ТАСС.

Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

С 2002 по 2020 год работал в «Газпром добыча Надым», где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов. В 2020–2021 годах был директором филиала ООО «Газпром инвест Надым», в марте 2021-го стал гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск».

В августе 2023 года был назначен на пост заместителя генерального директора — главного инженера «Газпром нефти». До этого такой должности в топ-менеджменте компании не было. В апреле 2024-го перешел на пост зампреда правления «Газпром нефти», начав курировать добычу и разведку вместо ушедшего из компании Вадима Яковлева. Тот стал первым зампредом правления НОВАТЭКа.