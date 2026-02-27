 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД обвинило зампреда «Газпром нефти» во взятке лодкой и квартирой в Сочи

Джалябову вменяют получение в 2021–2022 годах взяток за заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на подрядные работы и за «общее покровительство». Предварительно, он получил квартиру в Сочи и лодку общей стоимостью 30 млн руб.
Антон Джалябов
Антон Джалябов (Фото: gazprom / Telegram)

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали по подозрению в получении взяток, в том числе в виде моторной лодки и квартиры в городе Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год злоумышленник, который на тот момент занимал должность директора филиала ООО «Газпром инвест», неоднократно получал незаконные вознаграждения от руководителей коммерческих организаций», — написала она.

Следствие установило, что взятки в виде моторной лодки и квартиры в Сочи на общую сумму почти 30 млн руб. были переданы ему в обмен на заключение контрактов с ООО «Газпром инвест» на выполнение подрядных работ и «общее покровительство».

В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» из-за взяток
Бизнес
Антон Джалябов

Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. Джалябову уже предъявили обвинение, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании Джалябова в Санкт-Петербурге стало известно утром 27 февраля. «Интерфакс» писал со ссылкой на источник, что его задержали накануне после допроса. По данным агентства, речь идет о получении взяток во время его работы в компании «Газпром инвест Надым».

По версии следствия, Джалябов за вознаграждение подписывал акты о приемке «фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам», обеспечивал их оплату и «защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», сообщил источник ТАСС.

Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

С 2002 по 2020 год работал в «Газпром добыча Надым», где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов. В 2020–2021 годах был директором филиала ООО «Газпром инвест Надым», в марте 2021-го стал гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск».

В августе 2023 года был назначен на пост заместителя генерального директора — главного инженера «Газпром нефти». До этого такой должности в топ-менеджменте компании не было. В апреле 2024-го перешел на пост зампреда правления «Газпром нефти», начав курировать добычу и разведку вместо ушедшего из компании Вадима Яковлева. Тот стал первым зампредом правления НОВАТЭКа.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Газпром Газпром нефть задержание взятки Сочи
Материалы по теме
В Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» из-за взяток
Бизнес
«Газпром нефть» открыла на Ямале крупнейшее за 30 лет месторождение нефти
Бизнес
«Газпром» зафиксировал новый исторический рекорд потребления газа в сутки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком» Политика, 11:44
В Москве стройки рядом с жилыми кварталами оснастили датчиками пыли Недвижимость, 11:36
Bloomberg назвал две причины подорожания фрахта нефтетанкеров на 600% Политика, 11:35
Глава делового центра в Афганистане рассказал об обстановке в Кабуле
РАДИО
 Политика, 11:29
Болельщики повалили Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико Спорт, 11:26
Подозреваемого в подрыве автомобиля с бизнесменом во Фрязино задержали Общество, 11:23
Bloomberg раскрыл, как Финляндия проверяет сделки с недвижимостью россиян Политика, 11:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Похитивший девочку в Смоленске оказал сопротивление при задержании Общество, 11:22
Сборная России по футболу впервые сыграет с Никарагуа Спорт, 11:08
Демин обновил личный рекорд по передачам в НБА Спорт, 11:07
Разведка посчитала преувеличенными опасения Трампа о создании в Иране МБР Политика, 11:05
Банк России выявил 4600 криптокошельков мошенников в 2025 году Крипто, 11:04
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесу Образование, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00