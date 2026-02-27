 Перейти к основному контенту
ТАСС сообщил о задержании зампреда правления «Газпром нефти» в Петербурге

ТАСС: в Петербурге задержали зампреда правления «Газпром нефти» Джалябова
Джалябова задержали в Петербурге, следственные действия продолжатся в Москве, сообщает ТАСС. По его данным, топ-менеджера подозревают в двух эпизодах получения взяток на общую сумму более 29 млн руб.
Антон Джалябов
Антон Джалябов (Фото: gazprom / Telegram)

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержан зампредседателя правления «Газпром нефти» Джалябов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, следственные действия с топ-менеджером продолжатся в Москве, по их итогам будет приниматься решение об избрании меры пресечения.

По данным ТАСС, задержанного подозревают в двух эпизодах получения взяток в 2020-2021 годах от руководителей подрядных организаций. В этот период Джалябов занимал пост директора филиала ООО «Газпром инвест Надым».

По версии следствия, он за вознаграждение подписывал акты о приемке «фактически невыполненных работ по крупным строительным подрядам», обеспечивал их оплату и «защищал подрядчиков от штрафов и неустоек за срыв сроков работ», сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что, как считает следствие, Джалябов получил 28 млн руб., на которые приобрел квартиру в сочинском ЖК «Актер Гэлакси», а также получил взятку в виде катера за более чем 1,7 млн руб.

РБК направил запросы в пресс-службу «Газпром нефти» и в МВД России.

Силовики задержали бывшего директора Владивостокского торгового порта
Бизнес
Николай Ермолаев

Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

С 2002 по 2020 год работал в «Газпром добыча Надым», где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника управления организации реконструкции и строительства основных фондов. В 2020-2021 годах был директором филиала ООО «Газпром добыча Надым», в марте 2021-го стал гендиректором «Газпром добыча Ноябрьск».

В августе 2023 года Джалябова назначили на пост заместителя генерального директора — главного инженера «Газпром нефти». До этого такой должности в топ-менеджменте компании не было. В апреле 2024-го он перешел на пост зампреда правления «Газпром нефти», начав курировать добычу и разведку вместо ушедшего из компании Вадима Яковлева. Последний затем стал первым зампредом правления НОВАТЭКа.

