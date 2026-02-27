Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы в Пулково
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге прилетевший из Екатеринбурга пассажирский самолет выкатился за пределы рулежной дорожки, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. По факту произошедшего начата проверка.
Как сообщает ведомство, на борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал, все благополучно покинули самолет.
По данным источника 78.ru, причиной инцидента стал гололед, самолет оказался в снегу и, чтобы вернуть его на полосу, потребовалось около получаса.
Накануне, 26 февраля, пресс-служба Пулково предупреждала о сложной погоде и сообщала, что «в условиях сильного снегопада и бокового ветра возможна корректировка расписания — экипажи принимают решение о посадке и взлете исходя из собственных метеоминимумов».
