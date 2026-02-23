 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В США из-за бури отменили тысячи рейсов

Буря обрушилась на северо-восточные регионы США. Согласно последним данным, за два дня там задержали и отменили более 10 тыс. рейсов. Без света остались свыше 250 тыс. потребителей
Снегопад в Нью-Йорке, США
Снегопад в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

В выходные на Соединенные Штаты обрушилась мощная снежная буря, в результате были задержаны более 23 тыс. рейсов — как улетающих из страны, так и прибывавших в нее, а также внутренних, следует из данных сервиса FlightAware.

Накануне, 22 февраля, были задержано почти 7,5 тыс. рейсов внутри Соединенных Штатов, в США и из них. Более 3,4 тыс. рейсов были отменены.

С начала суток 23 февраля задержан 441 борт внутри США, в страну и за рубеж, более 5 тыс. отменены.

По данным портала, больше всего рейсов за 23 февраля отменили авиакомпании JetBlue (81%) и Republic (77%). По 17% рейсов отменено у авиакомпаний United и American Airlines.

Самыми пострадавшими аэропортами как по прилетам, так и по вылетам рейсов, оказались Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия (оба — Нью-Йорк) и Международный аэропорт Логан (Бостон, Массачусетс). В каждом из них отменено около 90% рейсов. Также существенно пострадали Международный эропорт Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси, обслуживает регион Нью-Йорка) и Международный аэропорт Филадельфия.

Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Как пишет The Hill, в штатах Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявлено чрезвычайное положение, оно затронуло более 60 млн человек. В Делавэре, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Род-Айленде и некоторых районах Массачусетса объявлены предупреждения о снежной буре: она обрушилась на регионы, где живут в общей сложности 35 млн американцев.

По данным сервиса Poweroutage, который отслеживает отключения, без света в США в настоящий момент остаются свыше 250 тыс.потребителей, большинство — в Нью-Джерси, Делавэре, Вирджинии и Мэриленде.

В последнем был объявлен режим готовности, в большей части Вирджинии ожидают снегопад утром 23 февраля. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер предупредила жителей, что за ночь выпадет от 5 до 10 см снега, также возможны порывы ветра до 13-18 м/c.

На северо-востоке США, который сильнее других областей пострадал от шторма, ожидаются порывы ветра от 18 до 31 м/c, что может быть почти сопоставимо со скоростью урагана. Интенсивность ураганного ветра по шкале Бофорта — 32,6 м/с. Чуть меньшие показатели считаются штормом.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
буря непогода США отмена рейсов отключение электричества
Материалы по теме
Более 20 рейсов в московских аэропортах отменили из-за непогоды
Общество
Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
Общество
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В России с 1 сентября заработает самозапрет на азартные игры Общество, 10:52
В США из-за бури отменили тысячи рейсов Общество, 10:38
Побег в лес и драка на хоккее. Самые громкие истории на Играх-2026 Спорт, 10:31
Трамп назвал несправедливыми частые победы США Политика, 10:30
WSJ узнала о плане крупнейшего картеля Мексики на случай убийства лидера Политика, 10:27
The Telegraph рассказал, как Эпштейн прятал свои файлы в секретных местах Общество, 10:25
Слив сквозь нейросеть: чем опасна загрузка документов в ИИ-сервисыПодписка на РБК, 10:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Лувре активисты повесили снимок экс-принца Эндрю после задержания Политика, 10:19
Каллас не исключила провал проекта новых санкций ЕС к 24 февраля Политика, 10:15
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
«Можно спокойно водить Ferrari»: как состоятельные китайцы полюбили ДубайПодписка на РБК, 10:02
Первичный рынок облигаций: сколько можно на нем заработать Инвестиции, 10:00
Пузырь или долгосрочная возможность: почему растет рынок акций ИндииПодписка на РБК, 10:00
Мошенники начали обманывать мужчин по схеме с пропусками в военкомат Общество, 09:51