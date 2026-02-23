В США из-за бури отменили тысячи рейсов

Буря обрушилась на северо-восточные регионы США. Согласно последним данным, за два дня там задержали и отменили более 10 тыс. рейсов. Без света остались свыше 250 тыс. потребителей

Снегопад в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

В выходные на Соединенные Штаты обрушилась мощная снежная буря, в результате были задержаны более 23 тыс. рейсов — как улетающих из страны, так и прибывавших в нее, а также внутренних, следует из данных сервиса FlightAware.

Накануне, 22 февраля, были задержано почти 7,5 тыс. рейсов внутри Соединенных Штатов, в США и из них. Более 3,4 тыс. рейсов были отменены.

С начала суток 23 февраля задержан 441 борт внутри США, в страну и за рубеж, более 5 тыс. отменены.

По данным портала, больше всего рейсов за 23 февраля отменили авиакомпании JetBlue (81%) и Republic (77%). По 17% рейсов отменено у авиакомпаний United и American Airlines.

Самыми пострадавшими аэропортами как по прилетам, так и по вылетам рейсов, оказались Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия (оба — Нью-Йорк) и Международный аэропорт Логан (Бостон, Массачусетс). В каждом из них отменено около 90% рейсов. Также существенно пострадали Международный эропорт Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси, обслуживает регион Нью-Йорка) и Международный аэропорт Филадельфия.

Как пишет The Hill, в штатах Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявлено чрезвычайное положение, оно затронуло более 60 млн человек. В Делавэре, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Род-Айленде и некоторых районах Массачусетса объявлены предупреждения о снежной буре: она обрушилась на регионы, где живут в общей сложности 35 млн американцев.

По данным сервиса Poweroutage, который отслеживает отключения, без света в США в настоящий момент остаются свыше 250 тыс.потребителей, большинство — в Нью-Джерси, Делавэре, Вирджинии и Мэриленде.

В последнем был объявлен режим готовности, в большей части Вирджинии ожидают снегопад утром 23 февраля. Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер предупредила жителей, что за ночь выпадет от 5 до 10 см снега, также возможны порывы ветра до 13-18 м/c.

На северо-востоке США, который сильнее других областей пострадал от шторма, ожидаются порывы ветра от 18 до 31 м/c, что может быть почти сопоставимо со скоростью урагана. Интенсивность ураганного ветра по шкале Бофорта — 32,6 м/с. Чуть меньшие показатели считаются штормом.