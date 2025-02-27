Полиция сочла смерть Джина Хэкмена и его жены подозрительной

95-летнего двукратного обладателя премии «Оскар» и его жену, 63-летнюю пианистку Бетси Аракава нашли мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе 26 февраля

Актер Джин Хэкмен (Фото: Tim Boyle / Getty Images)

Полиция считает «достаточно подозрительной» смерть двукратного обладателя премии «Оскар», 95-летнего актера Джина Хэкмена и его жены, 63-летней пианистка Бетси Аракава, пишет Variety. Их нашли мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе днем 26 февраля.

Тела обнаружили двое работников. Аракава лежала на полу в ванной, там же были найдены разбросанные лекарства, отпускаемые по рецепту. Рядом с ней был обнаружен труп одной из собак.

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Хэкмен был рядом с кухней. В доме были еще две живые собаки.

В дом были вызваны газовщики из-за возможной утечки газа. Они ничего не обнаружили, не было «никаких явных признаков утечки газа», сказал детектив Рой Арндт.

Входная дверь была открыта, признаков взлома нет. По словам Арндта, следствие считает, что смерть актера и его жены «носит достаточно подозрительный характер, что требует тщательного расследования».

Когда они умерли и при каких обстоятельствах, пока не ясно. Однако на телах обнаружены «явные признаки разложения». Рядом с головой Аракава нашли обогреватель, что, по мнению детектива, может указывать на то, что она могла внезапно упасть на пол.

Джин Хэкмен родился в Сан-Бернардино (Калифорния, США) 30 января 1930 года. За свою продолжительную карьеру он выиграл множество престижных наград. Хэкмен — двукратный лауреат «Оскара» и BAFTA, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призер Берлинского кинофестиваля. Впервые он был удостоен «Оскара» в 1972 году за главную мужскую роль в драме Уильяма Фридкина «Французский связной». Еще одну статуэтку актеру вручили за роль второго плана в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» в 1993 году. В обширной фильмографии кинозвезды также значатся ленты «Бонни и Клайд» (1967), «Миссисипи в огне» (1988). Первой женой Хэкмена была Фэй Малтис, у них родились трое детей. Пара узаконила отношения в 1956-м, спустя 30 лет их союз распался. В Санта-Фе артист переехал в 1980-е. На Аракаве женился в 1991 году. В последние годы Хэкмен выпустил несколько книг.