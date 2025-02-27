 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полиция сочла смерть Джина Хэкмена и его жены подозрительной

95-летнего двукратного обладателя премии «Оскар» и его жену, 63-летнюю пианистку Бетси Аракава нашли мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе 26 февраля
Актер Джин Хэкмен &nbsp;
Актер Джин Хэкмен   (Фото: Tim Boyle / Getty Images)

Полиция считает «достаточно подозрительной» смерть двукратного обладателя премии «Оскар», 95-летнего актера Джина Хэкмена и его жены, 63-летней пианистка Бетси Аракава, пишет Variety. Их нашли мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе днем 26 февраля.

Тела обнаружили двое работников. Аракава лежала на полу в ванной, там же были найдены разбросанные лекарства, отпускаемые по рецепту. Рядом с ней был обнаружен труп одной из собак.

Полиция сочла смерть Джина Хэкмена и его жены подозрительной
Video

Хэкмен был рядом с кухней. В доме были еще две живые собаки.

Один из главных крутых парней Голливуда: каким был Джин Хэкмен
Фотогалерея 

В дом были вызваны газовщики из-за возможной утечки газа. Они ничего не обнаружили, не было «никаких явных признаков утечки газа», сказал детектив Рой Арндт.

Входная дверь была открыта, признаков взлома нет. По словам Арндта, следствие считает, что смерть актера и его жены «носит достаточно подозрительный характер, что требует тщательного расследования».

Когда они умерли и при каких обстоятельствах, пока не ясно. Однако на телах обнаружены «явные признаки разложения». Рядом с головой Аракава нашли обогреватель, что, по мнению детектива, может указывать на то, что она могла внезапно упасть на пол.

Джин Хэкмен родился в Сан-Бернардино (Калифорния, США) 30 января 1930 года. За свою продолжительную карьеру он выиграл множество престижных наград. Хэкмен — двукратный лауреат «Оскара» и BAFTA, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и Национального совета кинокритиков США, призер Берлинского кинофестиваля.

Впервые он был удостоен «Оскара» в 1972 году за главную мужскую роль в драме Уильяма Фридкина «Французский связной». Еще одну статуэтку актеру вручили за роль второго плана в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» в 1993 году. В обширной фильмографии кинозвезды также значатся ленты «Бонни и Клайд» (1967), «Миссисипи в огне» (1988).

Первой женой Хэкмена была Фэй Малтис, у них родились трое детей. Пара узаконила отношения в 1956-м, спустя 30 лет их союз распался.

В Санта-Фе артист переехал в 1980-е. На Аракаве женился в 1991 году. В последние годы Хэкмен выпустил несколько книг.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Джин Хэкмен
Материалы по теме
Коппола отозвался на смерть Джина Хэкмена словами о скорби и радости
Общество
Главные роли оскароносного Джина Хэкмена. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с БайконураТехнологии и медиа, 00:42
Стармер выразил готовность отправить на Украину войска и авиацию для мираПолитика, 00:28
Уход Карпина и демарш латиноамериканцев. Что важно знать о рестарте РПЛСпорт, 00:12
Власти задумались над созданием профилей людей до 35 летТехнологии и медиа, 00:01
В Думе предложили обновить правила репатриации в РоссиюПолитика, 00:00
Полиция сочла смерть Джина Хэкмена и его жены подозрительнойОбщество, 27 фев, 23:43
Трамп «не поверил», что ранее назвал Зеленского диктаторомПолитика, 27 фев, 23:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Самолет Зеленского вылетел из Ирландии в ВашингтонПолитика, 27 фев, 23:27
Трамп исключил вступление Украины в НАТО: «этого не произойдет»Политика, 27 фев, 23:02
Власти Таиланда вновь заявили о планах ввести туристический сборОбщество, 27 фев, 22:49
Трамп заступился за раскритикованного в Канаде ГретцкиСпорт, 27 фев, 22:44
Трамп заявил, что Путин не нарушит условия сделки по УкраинеПолитика, 27 фев, 22:37
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 27 фев, 22:29
Кабмин одобрил проект о статусе ветерана для силовиков в Курской областиПолитика, 27 фев, 22:19