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Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Основатель Института Европы РАН Виталий Журкин умер в возрасте 97 лет
Основателю и первому директору Института Европы РАН Виталию Журкину было 97 лет. Прощание состоится 3 марта в ЦКБ на ул. Маршала Тимошенко в Москве
Виталий Журкин
Виталий Журкин (Фото: Борис Приходько / РИА Новости)

В возрасте 97 лет умер академик РАН, основатель и первый директор Института Европы РАН Виталий Журкин, сообщили в пресс-службе института.

«Прощание с Виталием Владимировичем Журкиным состоится в понедельник, 3 марта, в 11.00 в прощальном зале ЦКБ по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25», — говорится в сообщении.

Журкин родился 14 января 1928 года в Москве, с отличием окончил историко-международный факультет МГИМО. Работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию СССР (1951–1965), заместителем редактора отдела стран Азии и Африки газеты «Правда» и советником посольства в Индии (1965–1968).

С 1968 года прошел путь от заведующего отделом до заместителя директора в Институте США и Канады АН СССР. В 1987-м основал и возглавил Институт Европы, в 1999-м ему присвоили статус почетного директора.

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Журкин — доктор исторических наук, профессор. Как отметили в институте, его рекомендации «широко использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и Российской Федерации». Профессор был среди ученых, которые выступали против расширения НАТО.

За время своей деятельности был удостоен орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Почета.

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