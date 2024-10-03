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Умер академик РАН Александр Бугаев

Александр Бугаев
Александр Бугаев (Фото: Российская академия наук)

В четверг, 3 октября, в возрасте 77 лет скончался академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РАН.

«Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем», — говорится в соболезновании от имени главы РАН Геннадия Красникова.

Как отметил президент академии, многие приборы нового типа, в частности, высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы были созданы на основе его работ.

Красников также назвал Бугаева высочайшим профессионалом, большим тружеником, светлым и мудрым человеком.

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Александр Бугаев родился 25 августа 1947 года в Горловке. В 1971 году он окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), где впоследствии работал на различных должностях. В 2000 году Бугаев стал академиком РАН.

Он был удостоен Государственной премии России в области науки и техники в 2003 году. За всю свою жизнь Бугаев стал автором свыше 150 научных работ и изобретений. В частности, он внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения.

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Российская академия наук академик Александр Бугаев
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