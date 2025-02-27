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Экс-ректора НГЛУ задержали в Москве по подозрению в растрате

Осенью прошлого года в соцсетях появились сообщения о финансовых махинациях в НГЛУ, Никонова их опровергала. В октябре 2024-го истек срок ее полномочий. После ухода из НГЛУ Никонова стала преподавателем в частном московском вузе
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Жанна Никонова (Фото: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова / VK)

В Москве задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова (НГЛУ) Жанну Никонову по делу о растрате в вузе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал SHOT.

В НГЛУ сообщили РБК, что в вузе с утра идут следственные действия, но занятия и мероприятия проходят в штатном режиме. «На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором. Руководству университета местонахождение бывшего ректора неизвестно», — заявили в пресс-службе. В вузе напомнили, что в 2024-м комиссия Минобрнауки нашла «множество нарушений финансового характера», после чего свою проверку провели прокуратура и другие правоохранительные органы.

Никонова возглавляла университет с 2019 года по октябрь 2024 года, когда она покинула пост в связи с истечением срока полномочий. Исполняющим обязанности ректора вуза стал Никита Авралев.

РБК обратился за комментарием в управление СК по Нижегородской области, направил запрос в НГЛУ.

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SHOT отмечает, что в декабре прошлого года прокуратура проводила в отношении Никоновой проверку из-за подозрений в растрате, финансовых махинациях в вузе и массовых увольнениях. Сама Никонова опровергала информацию о финансовых махинациях, которая распространялась в телеграм-каналах, сообщает портал NN.ru.

По его данным, после ухода из НГЛУ Никонова заняла должность директора института иностранных языков в столичном частном вузе «Московская международная академия», а 25 января стала ректором учреждения. На сайте учреждения она указана как преподаватель.

10 января Никонова получила благодарственное письмо от президента Владимира Путина за вклад в реализацию проекта «Университетские смены» для детей из ЛНР и ДНР.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова Яна Баширова
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