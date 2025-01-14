Минобрнауки подтвердило задержание ректора вуза в Нижнем Новгороде

Игорь Воротников (Фото: Нижегородский Государственный Агротехнологический Университет)

Полиция задержала ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова, сообщила РБК пресс-служба Министерства образования и науки России.

«Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева продолжает работу в штатном режиме, его руководство оказывает содействие следствию», — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Также в министерстве отметили, что оно неоднократно обращало внимание руководства университетов на недопустимость злоупотреблений, связанных, в том числе, с зачислением иностранных граждан в российские вузы.

От правоохранительных органов ранее поступила информация о задержании одного из ректоров нижегородских учебных заведений по подозрению в организации фиктивного обучения иностранных студентов. В сообщении телеграм-канала нижегородской полиции говорится о том, что факт противоправной деятельности ректора установлен и документально подтвержден.

По предварительным данным, в результате действий фигуранта, как сообщает полиция, российскому бюджету причинен ущерб в размере 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок десять лет.

Пресс-служба Минобрнауки также сообщила, что в настоящее время ведомство работает над реестром добросовестных рекрутинговых агентств по подбору иностранных студентов и прорабатывает вопрос о законодательной увязке академического отпуска с сокращением срока пребывания иностранного гражданина на территории России.

До назначения ректором в Нижегородском агротехнологическом университете доктор экономических наук Игорь Воротников работал проректором по научной и инновационной работе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, также был профессором кафедры «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК».