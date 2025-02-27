Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей

Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей
Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали сфере ИТ (31%), либо медицинских (21%) или инженерных (15%) услуг, следует из результатов опроса, который провели Группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).
Опрос прошли более 1,6 тыс. россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.
При этом желание видеть своих детей в ИТ чаще остальных изъявили респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Профессию врача выбирали в основном опрошенные возрастной группы 34-35 лет (27%), а инженера — от 35 до 44 лет (19%).
Исследователи отметили, то среди респондентов, которые видят своего ребенка врачом, большинство сами являются представителями этой профессии. Чуть меньше — 40% — медиков хотели бы, чтобы их ребенок стал айтишником.
Самым распространенным видом деятельности респонденты выделяют фриланс (работа на себя) — 48%. Вторым предпочтительным вариантом является работа в крупных частных и государственных компаниях — 37%.
Говоря о собственном деле, почти 70% опрошенных в возрасте 18-24 лет хотели, чтобы их ребенок владел бизнесом (68%). Среди 25-34 лет такое желание изъявили 50% респондентов.
Помимо наиболее популярных специальностей исследователям удалось выявить род деятельности, который в наименьшей степени предпочтителен среди родителей. Так, в топ пять наименее желаемых профессий, по мнению родителей, попали:
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блогер — 28% участников;
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автомеханик — 17%;
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воспитатель / няня — 16%;
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актер — 15%;
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агент по недвижимости — 13%.
В этот перечень также попали мастер ногтевого сервиса (12%), бухгалтер (11%), продавец-консультант (10%) и учитель (8%).
Несмотря на все предпочтения, больше половины опрошенных считают, что успех в карьере и стабильный заработок зависит не от сферы специальности, а от индивидуальных способностей и упорства (54%), а почти 80% респондентов легко бы приняли выбор своего ребенка (78%).
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