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Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детей

Самыми желанными профессиями для своих детей родители назвали специальности в ИТ, медицинской и инженерной сфере, выявило исследование Группы Ренессанс Страхование и hh.ru
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали сфере ИТ (31%), либо медицинских (21%) или инженерных (15%) услуг, следует из результатов опроса, который провели Группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).

Опрос прошли более 1,6 тыс. россиян по всей стране в возрасте старше 18 лет.

При этом желание видеть своих детей в ИТ чаще остальных изъявили респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Профессию врача выбирали в основном опрошенные возрастной группы 34-35 лет (27%), а инженера — от 35 до 44 лет (19%).

Исследователи отметили, то среди респондентов, которые видят своего ребенка врачом, большинство сами являются представителями этой профессии. Чуть меньше — 40% — медиков хотели бы, чтобы их ребенок стал айтишником.

Самым распространенным видом деятельности респонденты выделяют фриланс (работа на себя) — 48%. Вторым предпочтительным вариантом является работа в крупных частных и государственных компаниях — 37%.

Говоря о собственном деле, почти 70% опрошенных в возрасте 18-24 лет хотели, чтобы их ребенок владел бизнесом (68%). Среди 25-34 лет такое желание изъявили 50% респондентов.

Помимо наиболее популярных специальностей исследователям удалось выявить род деятельности, который в наименьшей степени предпочтителен среди родителей. Так, в топ пять наименее желаемых профессий, по мнению родителей, попали:

  • блогер — 28% участников;

  • автомеханик — 17%;

  • воспитатель / няня — 16%;

  • актер — 15%;

  • агент по недвижимости — 13%.

В этот перечень также попали мастер ногтевого сервиса (12%), бухгалтер (11%), продавец-консультант (10%) и учитель (8%).

Несмотря на все предпочтения, больше половины опрошенных считают, что успех в карьере и стабильный заработок зависит не от сферы специальности, а от индивидуальных способностей и упорства (54%), а почти 80% респондентов легко бы приняли выбор своего ребенка (78%).

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Полина Харчевникова
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