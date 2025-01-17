В мэрии назвали самые востребованные профессии в Москве
В пятерку отраслей с наибольшим числом вакансий в столице входят сферы торговли и финансов, промышленности, транспорта и логистики, IT и строительства. На них сейчас приходится порядка 350 тыс. из более чем 500 тыс. открытых в Москве вакансий. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В экономике Москвы заняты свыше 8 млн человек, и квалифицированные работники высоко востребованы во всех отраслях, — отметила Ракова. — При этом сохраняется высокий спрос и на специалистов со средним профобразованием: для них доступно более 75% открытых ныне вакансий».
Учитывая высокий спрос на квалифицированных специалистов, столичные власти совместно с центром «Профессии будущего» уже второй год проводят комплексную программу профориентации для девятиклассников. Ключевой ее элемент — так называемые профессиональные пробы: практикоориентированные экскурсии в столичные колледжи и работающие с ними городские предприятия. Накануне в мэрии рассказали, что за прошлый год в таких пробах приняли участие свыше 50 тыс. ребят, а в 2025 году их число может достичь 70 тыс.
В целом же в 2024 году программу комплексной профориентации прошли 75 тыс. школьников, еще 20 тыс. взрослых прошли переобучение и освоили новую профессию. «Взрослым соискателям в центре «Профессии будущего» доступны 75 коротких программ обучения, которые позволяют освоить новую специальность максимум за 3,5 месяца и успешно трудоустроиться», — заключила вице-мэр Ракова.
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