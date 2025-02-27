 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Филиппинах увидели угрозу из-за легализации казино в Таиланде

Вероятная легализация казино в Таиланде вызвала тревогу среди представителей игорного бизнеса на Филиппинах. По словам одного из них, это представляет «большую угрозу»

План властей Таиланда легализовать казино в стране представляет большую угрозу для игорного бизнеса Филиппин, заявил глава игорного агентства Philippine Amusement and Gaming Corp Манилы Алехандро Тенгко, сообщает Bloomberg.

По его словам, за 2024 год бизнес принес агентству 410 млрд песо (более $7 млрд). Это, в свою очередь, как считает Тенгко, сделает Филиппины игорным центром № 2 в Азии.

Однако после новостей о вероятной легализации казино в Таиланде, в регионе стала расти конкуренция, и Филиппины рискуют уступить свое место в топе. Как пишет Bloomberg, Таиланд по количеству туристов превосходит Филиппины, что дает ему преимущество в привлечении игроков и инвесторов.

«Это большая угроза», — сказал Тенгко.

Российские казино за год посетили более 2 млн человек
Технологии и медиа
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Законопроект о легализации казино и азартных игр правительство Таиланда приняло в середине января 2025 года. Об этом сообщил тогда Reuters со ссылкой на премьер-министра Паетонгтарна Шинаватру.

Согласно плану правительства, закон направят в парламент для обсуждения. Он предусматривает проведение азартных игр в крупных развлекательных комплексах. В стране разрешены лишь некоторые азартные игры, например, контролируемые государством скачки и лотерея.

Законопроект, по мнению правительства, поспособствует развитию туризма в стране, «защитит общественность и принесет больше доходов государству».

Идею легализовать казино власти страны предложили еще в начале августа 2024 года. Тогда проект правил, разрешающих казино получать лицензию сроком на 30 лет, был опубликован Государственным советом Таиланда для ознакомления общественности.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Таиланд Филиппины казино легализация
Материалы по теме
Российские казино за год посетили более 2 млн человек
Технологии и медиа
Власти Таиланда предложили легализовать казино в стране
Политика
В Индонезии заблокировали почти 3 млн сайтов онлайн-казино
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 01:36
На Филиппинах увидели угрозу из-за легализации казино в ТаиландеОбщество, 01:14
В США назвали фейком запись со словами сына Трампа об оружии для РоссииПолитика, 01:03
Bloomberg узнал о планах США «вбить клин» между Россией и КНР в АрктикеПолитика, 00:38
Украинцы назвали главные ошибки властиПолитика, 00:12
Работники ТЦК получали $150 тыс. в месяц за освобождения от службы в ВСУПолитика, 00:10
Кроссовки или смерть. Как партнерство Nike и Джордана привело к убийствамСпорт, 00:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Счетная палата выявила недостатки в программе «Приоритет 2030»Общество, 00:00
Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти ₽1 млрдТехнологии и медиа, 00:00
Трамп пообещал помочь Украине «вернуть как можно больше» территорийПолитика, 26 фев, 23:29
Захарова возмутилась словами Шалленберга о рычагах влияния на РоссиюПолитика, 26 фев, 23:23
Додик заявил, что Сербия не будет признавать решение боснийского судаПолитика, 26 фев, 23:03
NBC узнал, что Россия предложила США добывать ресурсы в новых регионахПолитика, 26 фев, 22:53
Трамп назвал целями на Украине остановку кровопролития и возврат денегПолитика, 26 фев, 22:34