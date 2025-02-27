На Филиппинах увидели угрозу из-за легализации казино в Таиланде

Вероятная легализация казино в Таиланде вызвала тревогу среди представителей игорного бизнеса на Филиппинах. По словам одного из них, это представляет «большую угрозу»

План властей Таиланда легализовать казино в стране представляет большую угрозу для игорного бизнеса Филиппин, заявил глава игорного агентства Philippine Amusement and Gaming Corp Манилы Алехандро Тенгко, сообщает Bloomberg.

По его словам, за 2024 год бизнес принес агентству 410 млрд песо (более $7 млрд). Это, в свою очередь, как считает Тенгко, сделает Филиппины игорным центром № 2 в Азии.

Однако после новостей о вероятной легализации казино в Таиланде, в регионе стала расти конкуренция, и Филиппины рискуют уступить свое место в топе. Как пишет Bloomberg, Таиланд по количеству туристов превосходит Филиппины, что дает ему преимущество в привлечении игроков и инвесторов.

«Это большая угроза», — сказал Тенгко.

Законопроект о легализации казино и азартных игр правительство Таиланда приняло в середине января 2025 года. Об этом сообщил тогда Reuters со ссылкой на премьер-министра Паетонгтарна Шинаватру.

Согласно плану правительства, закон направят в парламент для обсуждения. Он предусматривает проведение азартных игр в крупных развлекательных комплексах. В стране разрешены лишь некоторые азартные игры, например, контролируемые государством скачки и лотерея.

Законопроект, по мнению правительства, поспособствует развитию туризма в стране, «защитит общественность и принесет больше доходов государству».

Идею легализовать казино власти страны предложили еще в начале августа 2024 года. Тогда проект правил, разрешающих казино получать лицензию сроком на 30 лет, был опубликован Государственным советом Таиланда для ознакомления общественности.