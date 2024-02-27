Умер отменивший маски в пандемию мэр Саянска Олег Боровский

Боровскому было 63 года. После начала пандемии коронавируса он одним из первых в стране разрешил работать предприятиям малого бизнеса, чтобы те «не накрылись медным тазом»

Олег Боровский (Фото: администрация Саянска)

Умер мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщили в телеграм-канале администрации города.

«Администрация муниципального образования город Саянск с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти мэра города Олега Валерьевича Боровского», — говорится в сообщении администрации. Причина смерти не уточняется, о прощании с мэром в пресс-службе пообещали рассказать позже.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал смерть Боровского огромной утратой не только для Саянска, но и для всего региона. «Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кобзев также отметил, что Боровский помогал служащим в зоне военной операции на Украине, в частности недавно отвез им партию гуманитарного груза.

Боровскому было 63 года. Он родился 31 декабря 1960 года в столице Монголии Улан-Баторе. В 1987-м окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-механик», работал электриком и служил в армии. С 1994 года занимался предпринимательством, а с 14 сентября 2014-го стал мэром Саянска. В 2019 году был переизбран на пост главы города.

Во время пандемии коронавируса Боровский отменил обязательный масочный режим в Саянске (за что получил предупреждение) и одним из первых в стране разрешил работать общепиту, парикмахерским и другим малым предприятиям, чтобы бизнес «не накрылся медным тазом».

Мэр стал известен за пределами Саянска также благодаря праздничным перевоплощениям. Так, в День города он переоделся в костюм царя и в таком виде ходил по улицам, в День пионерии надел красный галстук, на Новый год пришел на планерное совещание администрации в костюме Деда Мороза. А к столетию со дня рождения кинорежиссера Леонида Гайдая переоделся в Бывалого — персонажа фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Самогонщики» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».