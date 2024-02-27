Умер отменивший маски в пандемию мэр Саянска Олег Боровский
Умер мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский, сообщили в телеграм-канале администрации города.
«Администрация муниципального образования город Саянск с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти мэра города Олега Валерьевича Боровского», — говорится в сообщении администрации. Причина смерти не уточняется, о прощании с мэром в пресс-службе пообещали рассказать позже.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал смерть Боровского огромной утратой не только для Саянска, но и для всего региона. «Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кобзев также отметил, что Боровский помогал служащим в зоне военной операции на Украине, в частности недавно отвез им партию гуманитарного груза.
Боровскому было 63 года. Он родился 31 декабря 1960 года в столице Монголии Улан-Баторе. В 1987-м окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-механик», работал электриком и служил в армии. С 1994 года занимался предпринимательством, а с 14 сентября 2014-го стал мэром Саянска. В 2019 году был переизбран на пост главы города.
Во время пандемии коронавируса Боровский отменил обязательный масочный режим в Саянске (за что получил предупреждение) и одним из первых в стране разрешил работать общепиту, парикмахерским и другим малым предприятиям, чтобы бизнес «не накрылся медным тазом».
Мэр стал известен за пределами Саянска также благодаря праздничным перевоплощениям. Так, в День города он переоделся в костюм царя и в таком виде ходил по улицам, в День пионерии надел красный галстук, на Новый год пришел на планерное совещание администрации в костюме Деда Мороза. А к столетию со дня рождения кинорежиссера Леонида Гайдая переоделся в Бывалого — персонажа фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Самогонщики» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты