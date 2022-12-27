Мэр Саянска пришел на совещание в костюме Деда Мороза

Олег Боровский (Фото: oleg_borovsky / Telegram)

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский пришел на завершающее планерное совещание администрации в костюме Деда Мороза. Видео опубликовано в телеграм-канале издания «Саянские зори».

На заседании Боровский назвал уходящий 2022 год насыщенным. «Много чего у нас случилось, много не случилось, к сожалению. Как всегда говорим: хорошего было больше», — сказал он, выразив надежду, что следующий год будет «более интересным, содержательным».

Боровский призвал коллег не расслабляться: планы у города и администрации большие. Он напомнил, что в праздничные дни продолжают работать муниципальная дорожная служба, «Водоканал-сервис» и Саянское теплоэнергетическое предприятие. В каждом из предприятий должны быть разработаны графики дежурств, чтобы вода и тепло поступали в дома жителей без сбоев, а уборка улиц от снега и льда осуществлялась своевременно.

«Предела совершенству нет, от вас [нужна] только работа, еще раз работа, усиленная, на благо развития», — подытожил Боровский.