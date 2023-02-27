Минтранс заявил о планах кратно увеличить число авиарейсов в Китай

В министерстве утверждают, что снятие коронавирусных ограничений и безвизовые поездки тургрупп будут способствовать росту пассажирского авиасообщения с Китаем

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Минтранс ожидает, что в 2023 году число авиарейсов в Китай и количество перевезенных пассажиров между Россией и КНР кратно увеличится, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. В ведомстве пояснили, что этому должно способствовать снятие карантинных ограничений китайской стороной и разрешение на безвизовые поездки тургрупп из двух стран.

«Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких ВС продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр», — заявили в ведомстве.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил РБК, что в 2022 году пассажиропоток между Россией и КНР составил 32 тыс. человек. По итогам 2023 года он может возрасти как минимум в 40 раз, то есть должен составить не менее 1,28 млн пассажиров в обоих направлениях, утверждает он.

Ранее замглавы Минтранса Валентин Иванов в письме, которое он отправил президенту «Опоры России» Александру Калинину 16 февраля, писал, что пассажирские авиаперевозки между двумя странами могут сократиться на 60–70% по сравнению с допандемийным уровнем. В письме говорилось, что сокращение пассажиропотока может быть связано с отсутствием гарантий от властей КНР, что они не будут задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за западных санкций, а также с запретом на полеты в Китай воздушных судов с двойной регистрацией (одновременно в России и на Бермудах или в Ирландии).