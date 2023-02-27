В Минтрансе предупредили о риске сокращения полетов в Китай на 70%

Перевозки в Китай могут упасть на 60–70% из-за проблем с регистрацией российских самолетов и рисков их ареста, полагают в Минтрансе. Для того чтобы нарастить трафик, «Опора России» предлагает передать рейсы китайским компаниям

Фото: Guang Niu / Getty Images

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут сократиться на 60–70% по сравнению с допандемийным уровнем, следует из письма замглавы Минтранса Валентина Иванова, которое он отправил президенту «Опоры России» Александру Калинину 16 февраля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель «Опоры России».

В 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией почти 3 млн человек. По этому показателю Китай входил в топ-10 наиболее популярных стран для российских авиакомпаний. Исходя из прогноза Иванова, пассажиропоток на этом направлении в 2023 году может снизиться до 0,9–1,2 млн человек.

Сокращение трафика между странами обусловлено отсутствием гарантий от Пекина о том, что он не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран (из-за западных санкций), а также запретом на полеты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией (одновременно в России, на Бермудах или в Ирландии), объяснил Иванов.

Однако при наличии доступного авиасообщения, в том числе из регионов России, пассажиропоток между странами может составить 5 млн человек, сообщил РБК вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер. Но сейчас полеты в Китай осуществляются преимущественно из Москвы и нескольких городов Дальнего Востока и Сибири, что «крайне мало», предупредил он.

Почему бизнесу не хватает рейсов в Китай

Необходимость развития авиасообщения с Китаем, которого практически не было три года, с февраля 2020-го, из-за борьбы Пекина с пандемией COVID-19, в «Опоре России» объясняют интересами бизнеса. Хорошая логистика необходима для развития взаимоотношений с Китаем, ведения переговоров и заключения контрактов, объясняет Киндер. По его словам, после введения международных санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине «европейские партнеры перестали быть надежными» для решения задач по модернизации российских предприятий, в поставках оборудования и комплектующих.

«Поэтому нам очень важно иметь быстрый, удобный логистический маршрут поездки в Китай. Точно так же китайские партнеры хотят прилетать в Россию, и мы видим в Москве бизнес-делегации китайских компаний, которые прилетают, как только появляются [новые варианты] авиасообщения между нашими странами», — говорит вице-президент «Опоры России».

Кроме бизнеса Китай и Россия привлекательны для туристов. За время пандемии в России улучшилась ситуация с отелями, поэтому граждане Китая, учитывая имевшиеся ограничения на выезд, заинтересованы посетить максимальное количество городов России с туристическими целями, утверждает Киндер.

Для массового потока туристов из Китая в Россию авиасообщения между странами действительно недостаточно, соглашается гендиректор туркомпании «Тари Тур» Марина Левченко. По ее словам, из-за подорожания авиаперевозок, гостиниц и питания стоимость туров для китайских туристов выросла в полтора раза по сравнению с допандемийным уровнем. Спрос россиян на туры в КНР тоже можно охарактеризовать как очень осторожный, замечает руководитель коммерческого подразделения по выездному туризму «Интуриста» Филипп Обручев-Миронов. «Запросы поступают как на групповые, так и на индивидуальные турпрограммы. Но до реальных бронирований доходят единицы. Постоянно возникают вопросы по поводу оформления виз, возможности безвизового посещения Китая, обязательной страховки от невыезда и покрытия COVID-19 стандартной медицинской страховкой», — добавляет он.

Как предлагается увеличить число рейсов

Сейчас больше всего частот на китайском направлении среди российских перевозчиков у «Аэрофлота», который летает из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу (три раза в неделю в каждый из городов) и Чэнду (один раз в неделю). По мере возобновления спроса частота этих рейсов может быть увеличена, говорит представитель перевозчика. Из китайских перевозчиков, по данным АТОР, из Пекина в Москву летают Air China и Hainan Airlines. Из Иркутска и Хабаровска в Харбин летают «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. В этот же китайский город из Якутска в апреле собирается начать рейсы «Якутия», рассказал ее гендиректор Андрей Винокуров.

«ИрАэро» намерена расширить географию полетов в Китай за счет Маньчжурии и Саньи, сообщил ее пресс-секретарь Николай Бессонов. Допуски от российских авиавластей на рейсы из Минеральных Вод в Пекин и из Уфы в Урумчи получила авиакомпания «Азимут». О готовящемся возобновлении рейсов в Китай РБК сообщили и в пресс-службе S7. Начать полеты в Китай также рассчитывает Utair, сейчас этот перевозчик завершает аккредитацию, сообщил источник, знакомый с планами авиакомпании.

Авиаперевозки между Россией и Китаем регулируются межправительственным соглашением о воздушном сообщении. Оно предполагает соблюдение принципа паритетности регулярных рейсов, что позволяет сохранять баланс провозных емкостей и частот между российскими и китайскими перевозчиками, отмечает независимый авиаэксперт Григорий Померанцев. Для того чтобы нарастить количество рейсов между странами в условиях ограничений на полеты части российских самолетов в Китай, «Опора России» предлагает отойти от правила паритета и «пригласить китайские авиакомпании осуществлять более активные полеты» в Россию, говорит Киндер.

Но такое решение не поддерживает Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские компании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Это следует из обращения президента АЭВТ Владимира Тасуна, отправленного 3 февраля главе Минтранса Виталию Савельеву. В нем Тасун перечислил проблемные вопросы с возобновлением полетов российскими перевозчиками в Китай и предложил провести очные консультации авиавластей двух стран с участием российского МИДа.

Если риски ареста самолетов российских авиакомпаний в Китае по требованию иностранных лизинговых компаний останутся в силе, а снятие самолетов с регистрации на Бермудах и в Ирландии в ближайшие месяцы не закончится, доля перевозчиков из России в обеспечении растущего спроса на полеты в Китай в сравнении с компаниями из этой страны, скорее всего, снизится, полагает Померанцев. При этом китайские авиакомпании могут запрашивать чартерные рейсы сверх предусмотренных паритетом регулярных частот, замечает эксперт. По его словам, благодаря проведению очных переговоров между властями двух стран российские перевозчики получат возможность лоббировать собственные интересы, так как при таком формате чиновники смогут оперативно уточнять позицию присутствующих в кулуарах заседания представителей авиакомпаний.

«Вопрос паритета — это предмет отдельных договоренностей авиационных властей. Рекомендуем уточнить данный вопрос в Минтрансе России, который уполномочен вести консультации с иностранными партнерами по вопросам предоставления коммерческих прав авиакомпаниям», — говорит представитель Росавиации. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, МИДа, АЭВТ и крупнейших российских авиакомпаний.