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«Коммерсантъ» узнал о запуске эксперимента по маркировке радиоэлектроники

«Коммерсантъ»: кабмин планирует запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники
Российские власти также планируют ввести ультрасбор на иностранную электронику, содержащую золото и редкоземельные металлы. Средства пойдут на переработку электроники, а также поддержку российских производителей, пишет издание
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Правительство России может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники, параллельно с этим в стране могут ввести ультрасбор на зарубежную электронику. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания, которое прошло 2 февраля у главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Согласно документу, эксперимент должен пройти с 1 апреля 2023 года по август 2024 года. В перечень товаров, попадающих под маркировку войдут:

  • розетки;
  • светочувствительные проводники;
  • лампы и светотехника.

Позднее запланировано «поэтапное расширение номенклатуры радиоэлектронной продукции в рамках эксперимента». Оператором системы будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

В ЦРПТ заверили, что маркировка коснется только светотехники, а инициаторами эксперимента выступили профильные предприятия, которые заинтересованы в борьбе с контрафактной продукции.

Источник «Коммерсанта», близкий к правительству, уточнил, что утильсбор будет введен на иностранную электронику, содержащую золото и редкоземельные металлы. «Средства пойдут на переработку электроники и компонентов, а также поддержку российских производителей электроники», — подчеркнул он.

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Весной 2022 года правительство при подготовке программы развития российской электронной промышленности рассматривало ультрасбор как механизм финансирования, напомнило издание.

Единую систему маркировки товаров было решено создать в 2017 году. Сейчас маркировать необходимо табачную продукцию, обувь, лекарства, молочную продукцию. На каждую единицу товара необходимо прикрепить марку с уникальным кодом. За каждую марку взимается плата.

О планах начать маркировать радиоэлектронику сообщали в августе 2021 года. Тогда планировалось, что эксперимент запустят в 2022 году. В опубликованном проекте постановления был указан только узкий перечень товаров, а период проведения был указан с июля 2022 года по август 2023 года. Источники издания говорили, что эксперимент не был запущен из-за разногласий чиновников и компаний вокруг номенклатуры маркируемых компонентов.

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Виктория Громова Виктория Громова
радиоэлектроника эксперимент маркировка
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