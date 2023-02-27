«Коммерсантъ» узнал о сокращении числа зарегистрированных машин

Если в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае парк легкового транспорта в 2022 году сократился, то в Татарстане, Приморском крае и Тюменской области, напротив, увеличился, отмечает газета

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В некоторых регионах России в 2022 году число зарегистрированных автомобилей сократилось впервые за много лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Госавтоинспекции.

Так, по итогам прошлого года ГИБДД зарегистировала 60,45 млн транспортных средств, что на 0,5% больше, чем в 2021 году. В период с 2019 года по 2021 год автопарк рос на 1,4–1,9% ежегодно. К концу 2022 года в стране было зарегистрировано 50,6 млн легковых машин.

Убыль легкового автопарка была зафиксирована:

в Москве — минус 16,6 тыс. машин;

в Подмосковье — минус 11,1 тыс.;

в Санкт-Петербурге — минус 11 тыс.;

в Саратовской области — минус 7,9 тыс.;

в Краснодарском крае — минус 7,3 тыс.;

в Псковской области — минус 5 тыс.

При этом в Калининградской области легковой автопарк увеличился на 9 тыс. машин, в Тюменской области — на 5,3 тыс., в Татарстане — на 2 тыс., на Камчатке — на 1 тыс.

Рекордсменом по росту числа зарегистрированных автомобилей стал Приморский край, где за 2022 год на учет встало дополнительно 15 тыс. легковых машин. Ранее издание сообщало, что физлица в прошлом году ввезли через Владивосток в страну почти 200 тыс. подержанных авто.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, легковых автомобилей в регионах становится меньше только на бумаге, а в действительности многие водители снимают машины с учета и продолжают их эксплуатировать.

«Люди сейчас пытаются экономить на штрафах с камер, ОСАГО, транспортном налоге. Поэтому, к примеру, в Москве из-за огромного количества камер наблюдается такое серьезное сокращение зарегистрированных легковых машин», - пояснил он.

Однако глава Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин счел эту версию маловероятной. Он указал на то, что если автомобилист не сдает номера в ГИБДД при прекращении регистрации, то они объявляются в розыск.

Травин напомнил, что в 2022 году многие россияне покинули страну после начала спецоперации и объявления частичной мобилизации. Многие из них пересекли границу на своих машинах, предварительно сняв их с учета, чтобы пользоваться ими на новом месте.