На Украине произошел взрыв в больнице для заразившихся COVID-19

В городской больнице № 1 украинского города Черновцы произошел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы областной государственной администрации (ОГА) Черновицкой области Наталья Гусак.

«В горбольнице № 1 произошел взрыв. Есть жертвы», — написала она в Facebook.

По словам Гусак, она находится на месте происшествия. В настоящее время ведется госпитализация пациентов в другие больницы, уточнила она.

Причины взрыва, а также число погибших и пострадавших Гусак не назвала.

Это медицинское учреждение принимает пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19.