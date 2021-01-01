В COVID-больнице в Астрахани загорелась подсобка с кислородными баллонами

В подсобном помещении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги в Астрахани, где хранятся кислородные баллоны, возник пожар, сообщает Главное управления МЧС по региону.

Пожару в отдельном здании подсобки предшествовал взрыв. Пострадал сотрудник больницы, его госпитализировали. Эвакуация из зданий лечебного учреждения не потребовалась.

МЧС со ссылкой на министерство здравоохранения Астраханской области уточняет, что в отделении больницы для пациентов с коронавирусом находятся 150 человек, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В ведомстве отметили, что из-за инцидента подача кислорода не прекращалась, оборудование работает исправно.

«В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования», — говорится в сообщении.