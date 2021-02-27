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Минтруд захотел изменить трудовые книжки с 2023 года

Для бумажной версии документа разработали новый формат и порядок ведения. Кардинально в них ничего не поменяется. Трудовые старого образца по-прежнему будут действовать, менять их сотрудникам не нужно
Фото: Курсков Евгений / ТАСС
Фото: Курсков Евгений / ТАСС

С 2023 года Минтруд готовится ввести трудовые книжки нового образца. Об этом говорится в подготовленном ведомством пакете документов, сообщает «Российская газета».

Речь идет не об электронных трудовых, введенных с 2021 года, а о классической «бумажной» версии документа. Обновленный формат трудовых заменит старые, но прежние версии документов по-прежнему будут действительны неограниченное время.

Работодателям также не придется заменять старые образцы бланков трудовых книжек и бланков вкладышей в них.

Подготовленные Минтрудом документы также подразумевают отмену ряда устаревших нормативных актов, касающихся трудовых книжек, и принимают новый порядок оформления и ведения этих документов.

Больше 50% работников в России отказались от электронных трудовых книжек
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В соответствии с ним работодатель по-прежнему должен вести трудовые книжки на каждого сотрудника, если работа является для него основной. В них будут заносится его ФИО, дата рождение, образование, профессия, специальность. Трудовая книжка нового образца будет содержать сведения о переводе на другую постоянную работу, увольнении (в том числе, и его основания), награждениях за успехи в работе.

Сотрудники, работающие дистанционно, смогут по желанию отправить работодателю трудовую, куда внесут необходимые данные.

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Летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее гражданам устраиваться на работу по электронным трудовым книжкам. Цифровой формат документа заработал с 1 января 2021 года, в течение предыдущих 12 месяцев сотрудники должны были определиться, будут ли они пользоваться электронной трудовой, или же останутся с бумажной версией.

Доступ к электронной трудовой книжке осуществляется через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, портал Госуслуг, а также мобильные приложения этих сервисов. Сведения из нее можно также получить в виде выписки через МФЦ, ПФР или у работодателя.

Бизнес заявил о боязни электронных трудовых книжек
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По данным портала HeadHunter, больше половины российских сотрудников отказались переходить на электронные трудовые книжки. 80% опрошенных заявили, что работодатель предлагал им перейти на новый формат, 15% сообщили, что не получали таких предложений.

Среди тех, кто решили работать по цифровому документу, больше всего сотрудников IT, сферы продаж и тех, кто только начал трудовую деятельность — их 57%. Меньше всего электронной трудовой доверились бухгалтеры и эйчары — 31% и 23% соответственно.

Декабрьское исследование показало, что большинство представителей малого и среднего бизнеса негативно восприняли введение электронных трудовых — таких более 70%. Нейтрально к ним отнеслись в 18% компаний, позитивно — в 11,8%. Негативное восприятие цифровых документов и отказ переходить на них эксперты объяснили тем, что у большинства субъектов предпринимательства нет штатных кадровиков, эти функции возложены на бухгалтеров, которые не хотят брать на себя дополнительную работу по переоформлению трудовых документов.

Автор
Михаил Котляр
трудовая книжка Минтруд документы работа
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Больше 50% работников в России отказались от электронных трудовых книжек
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Бизнес заявил о боязни электронных трудовых книжек
Бизнес
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