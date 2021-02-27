Минтруд захотел изменить трудовые книжки с 2023 года

Для бумажной версии документа разработали новый формат и порядок ведения. Кардинально в них ничего не поменяется. Трудовые старого образца по-прежнему будут действовать, менять их сотрудникам не нужно

Фото: Курсков Евгений / ТАСС

С 2023 года Минтруд готовится ввести трудовые книжки нового образца. Об этом говорится в подготовленном ведомством пакете документов, сообщает «Российская газета».

Речь идет не об электронных трудовых, введенных с 2021 года, а о классической «бумажной» версии документа. Обновленный формат трудовых заменит старые, но прежние версии документов по-прежнему будут действительны неограниченное время.

Работодателям также не придется заменять старые образцы бланков трудовых книжек и бланков вкладышей в них.

Подготовленные Минтрудом документы также подразумевают отмену ряда устаревших нормативных актов, касающихся трудовых книжек, и принимают новый порядок оформления и ведения этих документов.