Минтруд захотел изменить трудовые книжки с 2023 года

В соответствии с ним работодатель по-прежнему должен вести трудовые книжки на каждого сотрудника, если работа является для него основной. В них будут заносится его ФИО, дата рождение, образование, профессия, специальность. Трудовая книжка нового образца будет содержать сведения о переводе на другую постоянную работу, увольнении (в том числе, и его основания), награждениях за успехи в работе.
Сотрудники, работающие дистанционно, смогут по желанию отправить работодателю трудовую, куда внесут необходимые данные.
Летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее гражданам устраиваться на работу по электронным трудовым книжкам. Цифровой формат документа заработал с 1 января 2021 года, в течение предыдущих 12 месяцев сотрудники должны были определиться, будут ли они пользоваться электронной трудовой, или же останутся с бумажной версией.
Доступ к электронной трудовой книжке осуществляется через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, портал Госуслуг, а также мобильные приложения этих сервисов. Сведения из нее можно также получить в виде выписки через МФЦ, ПФР или у работодателя.
По данным портала HeadHunter, больше половины российских сотрудников отказались переходить на электронные трудовые книжки. 80% опрошенных заявили, что работодатель предлагал им перейти на новый формат, 15% сообщили, что не получали таких предложений.
Среди тех, кто решили работать по цифровому документу, больше всего сотрудников IT, сферы продаж и тех, кто только начал трудовую деятельность — их 57%. Меньше всего электронной трудовой доверились бухгалтеры и эйчары — 31% и 23% соответственно.
Декабрьское исследование показало, что большинство представителей малого и среднего бизнеса негативно восприняли введение электронных трудовых — таких более 70%. Нейтрально к ним отнеслись в 18% компаний, позитивно — в 11,8%. Негативное восприятие цифровых документов и отказ переходить на них эксперты объяснили тем, что у большинства субъектов предпринимательства нет штатных кадровиков, эти функции возложены на бухгалтеров, которые не хотят брать на себя дополнительную работу по переоформлению трудовых документов.