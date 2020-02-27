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Россия стала крупнейшим кинорынком Европы

Россия по числу посетителей кинотеатров обошла прежнего лидера — Францию. Эксперты отмечают, что возросший интерес к кино в Европе связан с появлением популярных фильмов из США
Фото: РИА Новости

Россия по числу проданных билетов на киносеансы в 2019 году стала крупнейшим кинорынком в Европе. К такому выводу пришла Европейская аудиовизуальная обсерватория (ЕАО) Совета Европы.

Ссылаясь на данные ЕАИС, в организации сообщили, что в России было продано 219,4 млн билетов в кинотеатры (на 9,5% больше по сравнению с предыдущим годом). России тем самым удалось обойти прежнего лидера — Францию, в которой было продано 213,4 млн билетов на киносеансы. Далее в списке идут Великобритания, Германия, Италия и Испания.

В ЕАО отметили, что в целом люди стали чаще посещать кинотеатры. Исключением стали несколько стран, в том числе и Великобритания, где зрительская аудитория снизилась на 0,5%. Однако в данном случае эксперты отмечают, что в прошлом году британцы по этому показателю установили наивысшее достижение за последние 40 лет.

В ЕС рост посещаемости кинотеатров объясняют успехом американских лент. Самыми кассовыми фильмами в прошлом году стали «Король Лев», «Мстители: Финал», «Холодное сердце 2» и «Джокер».

Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Технологии и медиа

В Великобритании национальная кинопродукция заинтересовала 14,6% посетителей кинотеатров, во Франции — 35%, в Польше — 28,2%, в Турции — 56,9%, в России — 23%.

По данным Фонда кино, самым посещаемым фильмом в России в прошлом году стал «Король Лев» (10,9 млн). Вслед за ним идут «Т-34» (8,8 млн), «Мстители: Финал» (8,7 млн), «Малефисента: Владычица тьмы» (7,6 млн), «Как приручить дракона 3» (7,2 млн). В первой десятке «Т-34» оказался единственной лентой российского производства.

Автор: Артем Филипенок
Теги: кино
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