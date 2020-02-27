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СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

В базовом прогнозе вырастет пропускная способность железных дорог на восточном направлении, а в развитие федеральных автодорог будет вложено 11 трлн руб.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, в котором предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект транспортной стратегии России.

По информации издания, базовый сценарий предполагает развитие в два этапа. На первом этапе (до 2024 года) предполагается обеспечить рост пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 180 млн т, согласно поручению президента России Владимира Путина в марте 2018 года, а также развитие автодорожного коридора Европа — Западный Китай и коридоров Север — Юг. В документе в контексте реализации первого этапа базового прогноза также упоминается развитие Северного морского пути и строительство высокоскоростной магистрали «Евразия», которая должна связать Москву и Пекин. Основным направлением развития транспортной сети на этом этапе станут федеральные автодороги, куда планируется вложить 11 трлн руб., сообщает издание.

Второй этап охватывает период до 2036 года и предполагает запуск госпрограмм для увеличения мобильности населения.

При осуществлении консервативного сценария текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся. При этом обеспечить рост показателей не удастся, говорится в документе, из-за концентрации населения в больших городах, недостаточно высокой инвестиционной активности и роста нагрузки на бюджетную систему.

Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД
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Оба сценария предполагают наибольший рост авиа- и железнодорожных грузоперевозок по сравнению с остальными видами транспортировки. Так, ожидается прирост воздушных грузоперевозок на 67-74%, железнодорожных — на 56-62% (по сравнению с 2018 годом). Перевозки грузов на автомобильном транспорте вырастут на 51-57%, говорится в проекте. Более скромный рост прогнозируется для перевозок внутренним водным транспортом — на 33%.

Среди пассажирских перевозок лидировать будет авиатранспорт — по данным «Коммерсанта» пассажиропоток к 2036 году увеличится в три раза по сравнению с 2018 годом. Авиаподвижность населения также, соответственно, будет расти — до 1,14-1,3 полета на человека в год в 2036 году. Увеличится и количество субсидируемых региональных маршрутов — со 130 до 225-235.

Проект стратегии развития транспорта в России также учитывает и изменения климата. Так, базовый сценарий предполагает, что количество выбросов в атмосферу сократится, увеличится доля транспорта класса «Евро-5», а также транспорта с гибридными и электродвигателями.

Также в проекте стратегии учитывается и рост перевалки грузов морскими портами на 51-58%. К 2025 году объем перевозок по Северному морскому пути должен вырасти до 82 млн т (в базовом сценарии) и 65 млн т (в консервативном сценарии). Согласно указу Владимира Путина в 2024 году объем перевозок по Севморпути должен составить 80 млн т.

По информации, содержащейся в документе, также вырастет объем транзита контейнеров через территорию России, при этом доходы компаний в общем объеме доходов от международных грузовых перевозок увеличатся на 60-85% в 2036 году. 

В Минтрансе отказались комментариев РБК. 

Автор: Мария Лисицына
При участии: Мария Кокорева
Теги: транспорт, стратегия
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