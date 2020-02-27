СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

В базовом прогнозе вырастет пропускная способность железных дорог на восточном направлении, а в развитие федеральных автодорог будет вложено 11 трлн руб.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, в котором предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект транспортной стратегии России.

По информации издания, базовый сценарий предполагает развитие в два этапа. На первом этапе (до 2024 года) предполагается обеспечить рост пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 180 млн т, согласно поручению президента России Владимира Путина в марте 2018 года, а также развитие автодорожного коридора Европа — Западный Китай и коридоров Север — Юг. В документе в контексте реализации первого этапа базового прогноза также упоминается развитие Северного морского пути и строительство высокоскоростной магистрали «Евразия», которая должна связать Москву и Пекин. Основным направлением развития транспортной сети на этом этапе станут федеральные автодороги, куда планируется вложить 11 трлн руб., сообщает издание.

Второй этап охватывает период до 2036 года и предполагает запуск госпрограмм для увеличения мобильности населения.

При осуществлении консервативного сценария текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся. При этом обеспечить рост показателей не удастся, говорится в документе, из-за концентрации населения в больших городах, недостаточно высокой инвестиционной активности и роста нагрузки на бюджетную систему.