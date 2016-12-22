Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы услуг по подготовке и написанию дипломных и научных работ. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Изменения вносятся в закон «О рекламе».
Документ запрещает рекламировать услуги по подготовке и написаю выпускных квалификационных работ, диссертаций и любых других научных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.
Законопроект направлен на «повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг» по подготовке и написанию научных работ.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством в апреле. «Возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию [таких] работ», — объясняли авторы поправок.