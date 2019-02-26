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МВД анонсировало лишение должников возможности выезда через Белоруссию
По словам представителя ведомства, тестирование системы передачи информации о наложенных ограничениях уже проведено и «в течение одного-двух месяцев» она должна заработать
Фото: Марина Бегункова / Интерпресс / ТАСС

Уже весной 2019 года граждане России, в отношении которых судебными приставами вынесено решение об ограничении выезда за границу, могут лишиться возможности отправляться на отдых или по делам в другие страны через Белоруссию, граница с которой остается прозрачной. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ) со ссылкой на председателя комиссии парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерия Гайдукевича.

Замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко пояснил РГ, что все необходимые для усиления контроля за невыездниками документы уже подписаны, а в ближайшее время будет завершена подготовка системы обмена информацией о наложенных ограничениях.

«Информация о судебных решениях аккумулируется информационной системой МВД России и по защищенному каналу передается белорусской стороне и наоборот. Тестовую выгрузку мы провели на прошлой неделе. Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев», — сказал Демиденко.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о порядке обмена сведениями о гражданах двух стран, в отношении которых действуют ограничения на выезд, было подписано еще в 2015 году. В декабре 2017 года занимавший пост премьер-министра Белоруссии Андрей Кобяков говорил, что МВД двух стран во исполнение межправительственного соглашения готовятся подписать протокол о порядке обмена информацией о невыездных должниках. Теперь, в феврале 2019 года, по словам Демиденко, такой протокол уже подписан.

По данным Федеральной службы судебных приставов, по состоянию на 1 января 2019 года в праве выезда из России были ограничены за долги 2,7 млн россиян.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, выезд за границу
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