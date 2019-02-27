Пятеро взрослых и ребенок погибли при пожаре в Кемеровской области

Пятеро взрослых и ребенок погибли при пожаре в Кемеровской области

В частном доме в Мариинске произошел пожар, жертвами которого стали шесть человек, поиски еще двух человек продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По данным ведомства, при пожаре погибли пятеро взрослых и ребенок в возрасте шести лет. Следователи устанавливают, кем друг другу приходились потерпевшие. «Поиски тел еще двух детей, которые, по предварительной информации, также находились в доме, продолжаются», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что пожар произошел в деревянном одноэтажном доме, где находилось три квартиры, две из которых нежилые. В здании, как уточнили следователи, было печное отопление.

«Специалисты МЧС устанавливают предварительную причину возгорания. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз», — отметили в ведомстве.