Суд обязал мэра в ХМАО вернуть незаконно полученные 5 млн руб. премий

Борис Саломатин (Фото: Борис Саломатин / VK)

Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с главы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Бориса Саломатина более 5 млн руб. Деньги, выплаченные ему в качестве премий и доплат, должны быть возвращены в местный бюджет, поскольку были назначены с нарушениями закона. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Прокурорская проверка установила, что в 2021 и 2022 годах по распоряжениям администрации района Саломатину были выплачены крупные суммы за достижение неких «оценочных показателей», а также деньги за работу в выходные и праздничные дни. Эти решения, по мнению надзорного ведомства, были приняты единолично, без обязательного согласования с районной думой.

«Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, считается проявлением личной заинтересованности», — пояснили в прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Борис Саломатин пытался оспорить результаты прокурорской проверки в кассационном порядке, но его жалобу отклонили. Теперь мэр должен вернуть более 5 млн руб. в бюджет муниципалитета.