 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд обязал мэра в ХМАО вернуть незаконно полученные 5 млн руб. премий

Борис Саломатин
Борис Саломатин (Фото: Борис Саломатин / VK)

Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с главы Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Бориса Саломатина более 5 млн руб. Деньги, выплаченные ему в качестве премий и доплат, должны быть возвращены в местный бюджет, поскольку были назначены с нарушениями закона. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Прокурорская проверка установила, что в 2021 и 2022 годах по распоряжениям администрации района Саломатину были выплачены крупные суммы за достижение неких «оценочных показателей», а также деньги за работу в выходные и праздничные дни. Эти решения, по мнению надзорного ведомства, были приняты единолично, без обязательного согласования с районной думой.

«Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, считается проявлением личной заинтересованности», — пояснили в прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Борис Саломатин пытался оспорить результаты прокурорской проверки в кассационном порядке, но его жалобу отклонили. Теперь мэр должен вернуть более 5 млн руб. в бюджет муниципалитета.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
премия суд мэры
Материалы по теме
Мэр Иваново Шаботинский покинул свой пост
Общество
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 12:17 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 12:17
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00