Дерипаска выиграл иск к The Insider о защите чести и достоинства

Суд признал ложными сведения о коррупционных связях Дерипаски, а также о нарушении им санкций, обязал The Insider удалить информацию и опровергнуть ее. Ранее бизнесмен выиграл аналогичный иск к изданию в краснодарском суде

Олег Дерипаска (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к латвийскому изданию The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией). Сведения о решении размещены в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан к основателю издания Роману Доброхотову и журналисту Сергею Ежову (оба признаны иноагентами), а также к самому The Insider еще в середине августа.

Как подтвердил РБК представитель Дерипаски, суд признал распространенную The Insider информацию о бизнесмене не соответствующей действительности, обязал издание удалить ее и опубликовать опровержение.

Ложными признаны сведения о коррупционных связях Дерипаски, а также о нарушении им санкций, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Мельникова.

Суд также определил штраф в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения.

РБК обратился за комментарием к адвокату Дерипаски Алексею Мельникову.

Почти одновременно с подачей иска в Арбитражный суд Москвы Дерипаска направил еще одно исковое требование в отношении The Insider, также о защите чести и достоинства. Его рассматривал Арбитражный суд Краснодарского края, который в ноябре удовлетворил требования предпринимателя.

Дерипаска требовал удалить и опровергнуть публикацию The Insider — также о нарушении им санкций. Суд признал эти сведения не соответствующими действительности и наложил на ответчиков соответствующие обязательства. Также им был назначен штраф в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения.

Также Дерипаска подавал в суд на журналистов изданий «Верстка» и «Важные истории» (оба признаны иноагентами, последнее также включено в список нежелательных организаций).