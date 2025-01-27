Заградительный вал на пляже Анапы. Видео
Заградительный вал формируют от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района после крушения танкеров и разлива мазута, передают в оперштабе Краснодарского края.
Его высота составляет порядка 2 м, со стороны моря также укладывают полипропиленовую сеть. Ширина заградительной полосы — около 3 м. Как отмечают в оперштабе, эта конструкция должна защитить побережье от возможных выбросов мазута во время штормов, которые ожидают в скором времени.
Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Они перевозили более 9 тыс. т мазута, значительная часть топлива попала в воду и была вынесена на побережья Крыма и Краснодарского края.
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