МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого
Математик Михаил Вербицкий (также известен как блогер Misha Verbitsky) внесен в базу разыскиваемых лиц МВД. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано. В ноябре 2024 года в отношении Вербицкого возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). Сейчас он находится за границей. Математик выступал с критикой военной операции России на Украине и подписал открытое письмо ученых против военных действий. Он подписал его как сотрудник Национального института чистой и прикладной математики Бразилии (IMPA).
Кроме того, математик выражал сомнение в официальной версии прошлогоднего теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, более 500 получили ранения. Главными подозреваемыми являются четверо граждан Таджикистана, всего арестовано более 20 человек.
В январе Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень террористов и экстремистов.
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