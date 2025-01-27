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МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого

Блогер внесен в реестр террористов и экстремистов, ему грозит до семи лет по делу о призывах к терроризму. Он критиковал проведение военной операции и сомневался в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле»
Михаил Вербицкий
Михаил Вербицкий (Фото: verbit.ru)

Математик Михаил Вербицкий (также известен как блогер Misha Verbitsky) внесен в базу разыскиваемых лиц МВД. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано. В ноябре 2024 года в отношении Вербицкого возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вербицкий долгое время преподавал на математическом факультете Высшей школы экономики (ВШЭ). Сейчас он находится за границей. Математик выступал с критикой военной операции России на Украине и подписал открытое письмо ученых против военных действий. Он подписал его как сотрудник Национального института чистой и прикладной математики Бразилии (IMPA).

Кроме того, математик выражал сомнение в официальной версии прошлогоднего теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, более 500 получили ранения. Главными подозреваемыми являются четверо граждан Таджикистана, всего арестовано более 20 человек.

В январе Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень террористов и экстремистов.

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