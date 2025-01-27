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Общество ,  
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В России появился первый реестр травников и костоправов

Реестр ведут в Башкирии, туда включены те, кто имеет разрешение заниматься народной медициной — такие в регионе выдают с 2019 года. В Госдуме выступали за то, чтобы создать федеральный реестр целителей

В Башкирии появился реестр лиц, имеющих разрешения на занятие народной медициной, туда включены травники, костоправы и другие «специалисты», документ размещен на сайте минздрава региона.

В нем семь имен, названные в списке лица занимаются траволечением, акупунктурой, йоготерапией, костроправством и т. д. В документе указаны ФИО целителей, место их работы, срок действия разрешений на работу.

В минздраве республики сообщили «Коммерсанту», что выдают разрешения на занятия народной медициной с 2019 года, однако реестр начали вести только сейчас и в других регионах таких нет, то есть это первый в России подобный перечень.

«Право на занятие народной медициной на территории республики имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Оно выдается сроком на пять лет, лишение производится по решению министерства», — сообщили в ведомстве.

Для получения разрешения нужно подать в минздрав заявление о деятельности с указанием конкретного «метода народной медицины» и «представление медицинской профессиональной некоммерческой организации». Если целитель не имеет медицинского образования, то работает «под контролем врача — на основе договоров с медицинскими организациями, с врачами, занимающимися частной медицинской практикой».

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Первый замглавы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев (по профессии врач-хирург, «Единая Россия») отметил, что своими действиями власти Башкирии «сделали шаг к контролю над ситуацией» и показали «воодушевляющий пример» другим регионами.

«Требуется федеральная законодательная инициатива [на эту тему]. Вопросов, которые предстоит решить в ее рамках, много. Пациент не должен сталкиваться с шарлатанством, с псевдоцелителями, поэтому наш комитет уделяет этому вопросу пристальное внимание. Мы работаем над законодательной инициативой, задача которой урегулировать правовые вопросы. Главный принцип: пациент должен получать качественную помощь», — подчеркнул Башанкаев.

В конце октября депутат говорил, что в России необходимо создать реестр лиц, которые занимаются народной медициной, и тех лиц, которых в нем не будет, проверять с привлечением правоохранительных органов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
народная медицина Бадма Башанкаев Башкирия
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