Врачи предложили перестать называть раком некоторые виды рака

Рак простаты далеко не всегда необходимо лечить агрессивными методами, но пациенты и даже врачи из-за слова «рак» действуют радикально. Врачи в США предложили изменить термин, чтобы облегчить лечение мужчин

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Рак предстательной железы низкой степени злокачественности, которые медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой (злокачественной опухолью), считает все большее количество врачей, пишет Wall Street Journal.

Эти слова пугают мужчин и их семьи, а иногда — даже врачей, вынуждая их обращаться к более агрессивному, чем нужно, лечению с тяжелыми побочными эффектами вместо тщательно контролируемого выжидательного подхода, поясняют специалисты.

В медицинской сфере уже переименовывали другие формы рака, в том числе рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы, которые были переклассифицированы. В ряде случаев — чтобы не пугать людей с раковыми заболеваниями.

Рак простаты — наиболее распространенный диагноз рака среди мужчин в США и второй по смертности. Рак простаты с первым, самым низким уровнем риска, обнаруживают у примерно четверти мужчин с таким диагнозом, указал профессор хирургии и уролог-онколог Чикагского университета Скотт Эггенер. Медицинское реагирование на диагноз варьируется от активного наблюдения с помощью регулярных тестов до лучевой терапии или хирургического вмешательства. Операция по удалению части или всей предстательной железы (простатэктомия), является наиболее агрессивным методом лечения, что потенциально приводит к мочеполовой или сексуальной дисфункции. Лучевая терапия угрожает дисфункцией мочеиспускания, эрекции и кишечника. В России злокачественные образование предстательной железы обнаруживают чаще всего на II стадии заболевания. С 2012 по 2020 год вырос показатель смертности этого заболевания: с 11,71 до 12,08 случая на 100 тыс. населения. Рак предстательной железы выявляют чаще всего у мужчин старше 50 лет, но встречаются и пациенты в возрасте 20-25 лет. По некоторым данным, после 70 лет характерные для рака изменения в простате есть у 30% мужчин.

Врачи обычно рекомендуют активное наблюдение за раком низкого риска, тогда как лечение рака умеренного и высокого риска обычно включает хирургическое вмешательство или лучевую терапию. Исследования показывают, что около 60% мужчин с раком простаты 1-й степени выбирают активное наблюдение, говорит Эггенер. Остальные выбирают более агрессивное лечение, обычно хирургическое вмешательство или лучевую терапию.

«Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что если я не сделаю что-нибудь завтра, это меня убьет. На самом деле это неправда», — сказала профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра ухода за грудью доктор Лаура Эссерман.

Она напомнила, что еще несколько десятилетий назад врачи часто обнаруживали рак на более поздних стадиях, летальность в то время была выше. Однако теперь скрининги позволяют выявить «резервуар болезней, который менее агрессивны, и некоторые из них могут даже исчезнуть сами по себе». «Все думают, что раннее выявление спасает жизни, но все немного сложнее», — добавила врач.

«Если вы внесете такого рода изменения в терминологию, люди могут быть более открыты к идее активного наблюдения», — подчеркнул доктор Дэвид Пенсон, профессор и заведующий отделением урологии Медицинского центра Университета Вандербильта.

Появляется все больше доказательств, что тщательный мониторинг — самый эффективный метод лечения рака предстательной железы низкой степени тяжести, отмечает доктор Майкл Зелефски, вице-президент и профессор радиационной онкологии в NYU Langone Health в Нью-Йорке.

В одном из исследований ученые на выборке из 1,6 тыс. британцев с раком предстательной железы низкого риска случайным образом распределили способы лечения: хирургическое вмешательство, облучение или активное наблюдение. Спустя 15 лет они обнаружили, что показатели смертности у всех участников были низкими и одинаковыми у каждой группы, независимо от того, какой метод они использовали, пишет WSJ.