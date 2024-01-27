 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

DH узнал об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра

DH: в офисе бельгийского министра нашли 50 пакетов с кокаином

Бельгийская полиция обнаружила не менее 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир. Об этом сообщило издание DH со ссылкой на источники.

По данным DH, до того, как в офисе Дезир нашли кокаин, полиция арестовала сотрудника ее аппарата Вана Хаелена по обвинению в продаже наркотиков. У него изъяли не менее €10 тыс. наличными. DH утверждает, что арестованный — сын члена брюссельского парламента Фадилы Лаанан.

В порту Петербурга изъяли партию кокаина на ₽13 млрд
Общество
Фото:customs.gov.ru

Пресс-секретарь Дезир Жан-Франсуа Махье подтвердил, что Хаелена арестовали в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. На следующий день его уволили «за злоупотреблением доверием». В тот же день в кабинете Хаелена прошел обыск, полицейские обнаружили пакеты «с белым порошком». Махье сообщил, что офис министр начала «инициативное сотрудничество со следователями».

Издание 7sur7 со ссылкой на прокуратуру Брюсселя сообщает, что в продаже и хранении наркотиков обвинили восемь человек, шесть из них арестовали.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Бельгия кокаин министр арест наркотики
Материалы по теме
В Воронеже экс-студентку обвинили в попытке контрабанды 673 кг кокаина
Общество
Отбывший дисквалификацию за кокаин рекордсмен ЦСКА вернулся в клуб
Спорт
Баскетболист ЦСКА принес извинения за употребление кокаина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Суд обязал Трампа выплатить $83 млн по делу о домогательствах и клевете Политика, 05:46
Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16 на $23 млрд Политика, 05:30
Байден заявил о готовности к жестким мерам для решения кризиса в Техасе Политика, 05:16
DH узнал об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра Общество, 05:00
Глава JPMorgan провел кадровые перестановки на фоне поиска преемника Финансы, 04:41
Морское сообщение между Сахалином и материком восстановили после циклона Общество, 04:27
Во Франции протестующие фермеры подожгли отделение таможни Общество, 04:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Харькове переименовали переулок Калужский в Калушский Политика, 03:40
Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов из-за санкций Бизнес, 03:23
Вильфанд пообещал москвичам настоящую зимнюю погоду Общество, 02:58
Bloomberg узнал о поиске ЕС альтернатив транзиту газа через Украину Экономика, 02:40
Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk на $500 млн Политика, 02:24
Губернатор Оклахомы пообещал направить в Техас нацгвардию из-за мигрантов Политика, 02:07
Третий регион России предупредил о сбоях в работе мобильного интернета Технологии и медиа, 01:51