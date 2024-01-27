DH узнал об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра
Бельгийская полиция обнаружила не менее 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир. Об этом сообщило издание DH со ссылкой на источники.
По данным DH, до того, как в офисе Дезир нашли кокаин, полиция арестовала сотрудника ее аппарата Вана Хаелена по обвинению в продаже наркотиков. У него изъяли не менее €10 тыс. наличными. DH утверждает, что арестованный — сын члена брюссельского парламента Фадилы Лаанан.
Пресс-секретарь Дезир Жан-Франсуа Махье подтвердил, что Хаелена арестовали в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. На следующий день его уволили «за злоупотреблением доверием». В тот же день в кабинете Хаелена прошел обыск, полицейские обнаружили пакеты «с белым порошком». Махье сообщил, что офис министр начала «инициативное сотрудничество со следователями».
Издание 7sur7 со ссылкой на прокуратуру Брюсселя сообщает, что в продаже и хранении наркотиков обвинили восемь человек, шесть из них арестовали.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы