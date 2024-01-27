DH узнал об обнаружении кокаина в офисе бельгийского министра

Бельгийская полиция обнаружила не менее 50 упаковок с кокаином в офисе министра образования региона Валлония Каролины Дезир. Об этом сообщило издание DH со ссылкой на источники.

По данным DH, до того, как в офисе Дезир нашли кокаин, полиция арестовала сотрудника ее аппарата Вана Хаелена по обвинению в продаже наркотиков. У него изъяли не менее €10 тыс. наличными. DH утверждает, что арестованный — сын члена брюссельского парламента Фадилы Лаанан.

Пресс-секретарь Дезир Жан-Франсуа Махье подтвердил, что Хаелена арестовали в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. На следующий день его уволили «за злоупотреблением доверием». В тот же день в кабинете Хаелена прошел обыск, полицейские обнаружили пакеты «с белым порошком». Махье сообщил, что офис министр начала «инициативное сотрудничество со следователями».

Издание 7sur7 со ссылкой на прокуратуру Брюсселя сообщает, что в продаже и хранении наркотиков обвинили восемь человек, шесть из них арестовали.