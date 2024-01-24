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В порту Петербурга изъяли партию кокаина на ₽13 млрд

В порту Санкт-Петербурга среди мешков с кофе таможенники нашли партию кокаина на 13 млрд руб. Подозреваемым может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы
Фото: customs.gov.ru
Фото: customs.gov.ru

Свыше 1200 кг кокаина сотрудники УФСБ России и таможенники изъяли в Большом порту Санкт-Петербург, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Наркотики смогли найти «в том числе благодаря применению технических средств таможенного контроля, в частности инспекционно-досмотровой техники». Их нашли в контейнере, который приехал из Бельгии, из Антверпена.

Кокаин был спрятан среди мешков с кофе. Таможенники нашли там «прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком».

По данному факту Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). По этой статье подозреваемым может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Санкт-Петербурге в декабре изъяли крупнейшую за несколько лет партию наркотиков. Подозреваемые ранее уже получали длительные сроки за сбыт наркотиков, а сейчас должны были отбывать принудительные работы. Всего во время обысков ФСБ изъяла суммарно около 650 кг наркотических средств.

Крупная партия кокаина из стран Латинской Америки также была изъята в Петербурге прошлой весной. Были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей, а сотрудники полиции изъяли более 200 кг наркотика.

Тренд на рост производства кокаина отмечало агентство Bloomberg в декабре 2022 года, ссылаясь на значительный рост посевных площадей, а также повышение производительности на кокаиновых фермах. Они отмечали, что нынешний бум производства превосходит эпоху картеля Пабло Эскобара в 1980–1990-х годах.

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ООН, в свою очередь, сообщало о производстве 2 тыс. т кокаина в год, что почти в два раза больше, чем производилось год назад.

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Елена Степанова Елена Степанова
таможенная служба наркотики ФСБ
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