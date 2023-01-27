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Венедиктов заявил о бесполезности позиции «человека в белом пальто»

Алексей Венедиктов заявил о бесполезности позиции «человека в белом пальто»
Главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» рассказал Financial Times, почему не уехал из России и почему важно разговаривать людям, которые придерживаются разных точек зрения
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главред закрытого «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (решением Минюста включен в список иностранных агентов) рассказал в интервью Financial Times, что происходящее в России и на Украине «сводит его с ума», но он не прекращает общения со всеми, в том числе с людьми, придерживающимися противоположных взглядов.

«Вы думаете, что я действительно такой спокойный? Я схожу с ума, я в ярости. Но садиться со своими друзьями и рассказывать им, какие они все ублюдки и какой я ни в чем не виноватый в чистом белом пальто — ну хорошо, секунд семь это может занять. И что будет потом… Какой результат?» — объясняет Алексей Венедиктов.

Он называет свою позицию «довольно уникальной даже до того, как все это началось». «Я разговаривал со всеми. Несмотря на нарастающий конфликт в стране, несмотря на ругань с обеих сторон, я продолжал разговаривать, дружить, пить, встречаться со всеми. И я, глазом не моргнув, продолжаю это делать сейчас», — говорит он.

«Говорить с людьми, которые уже разделяют мою точку зрения, мне этого не нужно, извините», — заключает он.

Венедиктов не уехал из России и продолжает вести передачи на YouTube. «Я полезен здесь», — говорит он.

Многие российские журналисты тоже хотели бы остаться — они копят повестки из полиции до тех пор, пока продолжать это уже становится невозможным, замечает в ответ корреспондент FT, задаваясь вопросом «действительно ли Венедиктов с ними в одной лодке» и напоминая о его дружбе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и селфи с руководителем RT Маргаритой Симоньян и официальным представителем МИДа Марией Захаровой.

«Может быть, они мне подмигнут, а может быть нет, — отвечает Венедиктов. — Я не храбрый, я трус. Если мне скажут «вот и все», тогда я буду думать о следующих шагах. Если меня не предупредят, а просто заберут, тогда кто-то другой в любом случае будет определять мои следующие шаги».

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«Я человек компромисса, и я остаюсь человеком компромисса, — говорит Венедиктов корреспонденту FT в ответ на напоминание о его роли в освобождении журналиста Ивана Голунова. — На это я тратил свою репутацию, свой ресурс. Думаете, я жалею?» «При Иване Грозном, при Сталине, мы всегда живем в границах системы», — заключил он.

Сейчас его ресурс стал меньше, констатировал Венедиктов. «Начальник московской полиции больше не берет трубку. Я больше не могу дотянуться до любого. Но я все еще могу говорить», — говорит он.

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