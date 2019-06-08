Муратов и Венедиктов решили поручиться за Голунова

Фото: Максим Солопов / РБК

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов приехали к зданию Никулинского районного суда города Москвы, сообщает корреспондент РБК. Они решили выступить с совместным поручительством за журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, которому утром в субботу было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК России).

Голунов был задержан днем 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Следствие утверждает, что у него при себе были обнаружены свертки с порошком, который после экспертизы был назван наркотическим веществом мефедрон.

Наркотики, по утверждениям МВД, были найдены и в квартире Голунова.

Сам журналист говорит, что наркотики ему подбросили.