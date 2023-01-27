Под Белгородом перевернулся «КамАЗ» с военными

В аварии пострадали шесть человек, двое из них в тяжелом состоянии из-за ушиба поясничного отдела и закрытого перелома позвонков поясничного отдела. По данным «112», грузовик перевернулся из-за гололеда и тумана

Фото: Никита Попов / РБК

В селе Гостищево близ Белгорода перевернулся грузовик «КамАЗ» с военнослужащими, шесть человек пострадали, их доставили в больницу, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Яковлевского района Белгородской области. Авария произошла около 9:00 мск.

«Тяжелых двое: у одного — ушиб поясничного отдела, закрытый перелом позвоночника под вопросом, у второго — закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела», — рассказали в ведомстве.

Грузовик съехал с дороги и опрокинулся, пишет телеграм-канал «112», опубликовав фотографии с места происшествия. Причиной аварии стали сильный гололед на дороге и густой туман, следует из предварительных выводов правоохранительных ведомств; пострадавших доставили в военный госпиталь Белгорода, добавил канал. «112» опубликовал также список пострадавших в аварии — мужчин в возрасте от 28 до 47 лет из Московской, Тверской областей и города Нальчика (КБР).