Подачу электроэнергии в Томской области восстановили полностью
Общество, 27 янв 2013, 01:00
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Подачу электроэнергии в Томской области восстановили полностью
Подача электроэнергии в Томской области, нарушенная накануне из-за тяжелых погодных условий, к 9 утра 27 января была полностью восстановлена. В результате ЧП без света оставались около 20 тысяч жителей региона.
Вынужденные отключения произошли в населенных пунктах Томского и Шегарского районов области, сообщили РБК в ГУ МЧС. Обесточены оказались 17 объектов социальной сферы, в зоне перебоев с подачей электроэнергии находились 5 тысяч детей.
По предварительным данным, к ЧП привел снегопад, в результате которого линии электропередач в трех населенных пунктах были оборваны.
Сотрудники МЧС вели восстановительные работы в течение всей ночи. Первыми вновь подключили к электроснабжению жителей сел Победа в Шегарском районе, Плотниково и Богашёво в Томском. Вслед за тем с последствиями ЧП удалось справиться в населенных пунктах Кафтанчиково, Тахтамышево, Тимирязево того же района.