Подачу электроэнергии в Томской области восстановили полностью

Подача электроэнергии в Томской области, нарушенная накануне из-за тяжелых погодных условий, к 9 утра 27 января была полностью восстановлена. В результате ЧП без света оставались около 20 тысяч жителей региона.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вынужденные отключения произошли в населенных пунктах Томского и Шегарского районов области, сообщили РБК в ГУ МЧС. Обесточены оказались 17 объектов социальной сферы, в зоне перебоев с подачей электроэнергии находились 5 тысяч детей.

По предварительным данным, к ЧП привел снегопад, в результате которого линии электропередач в трех населенных пунктах были оборваны.

Сотрудники МЧС вели восстановительные работы в течение всей ночи. Первыми вновь подключили к электроснабжению жителей сел Победа в Шегарском районе, Плотниково и Богашёво в Томском. Вслед за тем с последствиями ЧП удалось справиться в населенных пунктах Кафтанчиково, Тахтамышево, Тимирязево того же района.