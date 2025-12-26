 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Комбинат питания» Пригожина ликвидировали

Один из старейших активов Пригожина — «Комбинат питания» — ликвидировали
«Комбинат питания» был ликвидирован в сентябре. Компания объявила о ликвидации еще весной вслед за потерей «Конкордом» контрактов с Минобороны после мятежа Пригожина
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Один из старейших активов Евгения Пригожина — «Комбинат питания» — ликвидирован, свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Внимание на это обратил RTVI.

Речь идет о компании, созданной в августе 2009 года. Из реестра следует, что она была ликвидирована 3 сентября 2025-го. ООО «Комбинат питания» включало в себя фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производства базировались в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Новой Москве.

В начале апреля ООО «Комбинат питания» опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 2024 года, в которой говорилось о закрытии производств в поселке Янино Ленинградской области, селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере столицы. Выручка от продажи недвижимости и других основных средств в прошлом году составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла почти в шесть раз, до 2 млрд руб.

«Ъ» узнал о продаже фабрики-кухни Пригожина
Бизнес
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Организация входила в группу компаний «Конкорд». Последняя обеспечивала питанием в том числе российскую армию, но потеряла контракты с Минобороны после вооруженного мятежа Пригожина в 2023 году. В связи с этим ООО «Комбинат питания» 22 апреля 2025 года приняло решение о ликвидации. Фабрики в Кленово и в Янино были проданы.

После гибели Пригожина в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года доверительным управляющим основанных им петербургских компаний стал сын бизнесмена Павел. В середине декабря того же года управляющую компанию холдинга «Конкорд Групп» — «Конкорд менеджмент и консалтинг» — возглавил предприниматель Владислав Писаренок, ранее работавший в петербургском детективном агентстве. Согласно ЕГРЮЛ, он остается руководителем компании.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Евгений Пригожин ликвидация
Евгений Пригожин фото
Евгений Пригожин
бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
Материалы по теме
Мать Евгения Пригожина рассказала о спорах с сыном перед мятежом
Политика
«Ъ» узнал о продаже фабрики-кухни Пригожина
Бизнес
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в книге о копии Пригожина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 19:57
Лидер КХЛ третий раз в сезоне проиграл «Авангарду» Спорт, 19:53
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Рябков призвал не называть конкретных сроков урегулирования на Украине Политика, 19:42
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 19:40
Как реставрировать объекты культурного наследия с кредитом под 9% Отрасли, 19:38
«Комбинат питания» Пригожина ликвидировали Общество, 19:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Росреестре пояснили, нужно ли менять законы из-за «эффекта Долиной» Недвижимость, 19:33
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
ГАИ начала «тотальные» проверки водителей перед Новым годом Авто, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 19:26
МИД заявил о радикальном отличии мирного плана Украины от обсуждавшегося Политика, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22