«Комбинат питания» Пригожина ликвидировали
Один из старейших активов Евгения Пригожина — «Комбинат питания» — ликвидирован, свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Внимание на это обратил RTVI.
Речь идет о компании, созданной в августе 2009 года. Из реестра следует, что она была ликвидирована 3 сентября 2025-го. ООО «Комбинат питания» включало в себя фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производства базировались в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Новой Москве.
В начале апреля ООО «Комбинат питания» опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 2024 года, в которой говорилось о закрытии производств в поселке Янино Ленинградской области, селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере столицы. Выручка от продажи недвижимости и других основных средств в прошлом году составила 1,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла почти в шесть раз, до 2 млрд руб.
Организация входила в группу компаний «Конкорд». Последняя обеспечивала питанием в том числе российскую армию, но потеряла контракты с Минобороны после вооруженного мятежа Пригожина в 2023 году. В связи с этим ООО «Комбинат питания» 22 апреля 2025 года приняло решение о ликвидации. Фабрики в Кленово и в Янино были проданы.
После гибели Пригожина в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года доверительным управляющим основанных им петербургских компаний стал сын бизнесмена Павел. В середине декабря того же года управляющую компанию холдинга «Конкорд Групп» — «Конкорд менеджмент и консалтинг» — возглавил предприниматель Владислав Писаренок, ранее работавший в петербургском детективном агентстве. Согласно ЕГРЮЛ, он остается руководителем компании.
