 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минздрав уточнил, как изменился список ЖНВЛП

Минздрав: в перечень ЖНВЛП включено восемь новых препаратов, исключено 20
Фото: Анна Майорова / URA.ru / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.ru / ТАСС

Минздрав России сообщил о внесении изменений в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список добавлено восемь новых препаратов, 20 исключено из перечня, сообщает ТАСС.

Добавленные препараты предназначены для лечения таких заболеваний, как анемия, множественная лекарственная устойчивость туберкулеза, рецидивирующий перикардит, а также различных форм рака — молочной железы, пищевода, носоглотки, предстательной железы и легкого.

Одновременно из перечня исключено 20 препаратов и лекарственных форм. Причины исключения связаны с отменой государственной регистрации, прекращением производства или поставок этих лекарств на территорию России.

Обновленный перечень закреплен распоряжением правительства. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Лекарства из перечня ЖНВЛП подлежат государственному регулированию цен и используются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

24 декабря правительство расширило список ЖНВЛП. Всего в него входит 827 препаратов, из которых более 80% производятся в России по полному циклу либо со стадии готовой лекарственной формы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
перечень Минздрав
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 19:57
Лидер КХЛ третий раз в сезоне проиграл «Авангарду» Спорт, 19:53
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Рябков призвал не называть конкретных сроков урегулирования на Украине Политика, 19:42
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 19:40
Как реставрировать объекты культурного наследия с кредитом под 9% Отрасли, 19:38
«Комбинат питания» Пригожина ликвидировали Общество, 19:34
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В Росреестре пояснили, нужно ли менять законы из-за «эффекта Долиной» Недвижимость, 19:33
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
ГАИ начала «тотальные» проверки водителей перед Новым годом Авто, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 19:26
МИД заявил о радикальном отличии мирного плана Украины от обсуждавшегося Политика, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22