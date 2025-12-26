Минздрав уточнил, как изменился список ЖНВЛП
Минздрав России сообщил о внесении изменений в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В список добавлено восемь новых препаратов, 20 исключено из перечня, сообщает ТАСС.
Добавленные препараты предназначены для лечения таких заболеваний, как анемия, множественная лекарственная устойчивость туберкулеза, рецидивирующий перикардит, а также различных форм рака — молочной железы, пищевода, носоглотки, предстательной железы и легкого.
Одновременно из перечня исключено 20 препаратов и лекарственных форм. Причины исключения связаны с отменой государственной регистрации, прекращением производства или поставок этих лекарств на территорию России.
Обновленный перечень закреплен распоряжением правительства. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Лекарства из перечня ЖНВЛП подлежат государственному регулированию цен и используются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
24 декабря правительство расширило список ЖНВЛП. Всего в него входит 827 препаратов, из которых более 80% производятся в России по полному циклу либо со стадии готовой лекарственной формы.
