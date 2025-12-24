В России расширили список жизненно необходимых лекарств

Фото: Илья Тимин / ТАСС

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него еще восемь наименований. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В обновленный перечень вошли препараты, применяемые при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, а также различных злокачественных образований. В список добавлены капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт.

Мишустин на заседании правительства подчеркнул, что в ближайшие пять лет долю отечественных жизненно необходимых препаратов планируется увеличить до 90% в рамках национального проекта и стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

«Надо и дальше делать все, чтобы у наших граждан, особенно со сложными диагнозами и заболеваниями, угрожающими жизни, были нужные медикаменты», — заявил Мишустин.

Лекарства из перечня ЖНВЛП подлежат государственному регулированию цен и используются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. По данным правительства, всего в перечень ЖНВЛП сейчас входит 827 препаратов, из которых более 80% производятся в России по полному циклу либо со стадии готовой лекарственной формы.