Общество⁠,
0

В России расширили список жизненно необходимых лекарств

Правительство России расширило список жизненно необходимых лекарств
Фото: Илья Тимин / ТАСС
Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), включив в него еще восемь наименований. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В обновленный перечень вошли препараты, применяемые при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, а также различных злокачественных образований. В список добавлены капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт.

Мишустин на заседании правительства подчеркнул, что в ближайшие пять лет долю отечественных жизненно необходимых препаратов планируется увеличить до 90% в рамках национального проекта и стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

«Надо и дальше делать все, чтобы у наших граждан, особенно со сложными диагнозами и заболеваниями, угрожающими жизни, были нужные медикаменты», — заявил Мишустин.

Лекарства из перечня ЖНВЛП подлежат государственному регулированию цен и используются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. По данным правительства, всего в перечень ЖНВЛП сейчас входит 827 препаратов, из которых более 80% производятся в России по полному циклу либо со стадии готовой лекарственной формы.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
жизненно важные лекарства жизненно необходимые препараты лекарства Россия перечень расширение Михаил Мишустин
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
